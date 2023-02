Még egy áldozata lehet a Deák téri késelőnek

Mint kiderült, nem csak az azóta (pénteken) elhunyt Martin sérült meg egy hete vasárnap hajnalban, a támadó pengéje egy 17 éves fiút is elért. A Bors beszélt a tinédzserrel, aki elmesélte, hogy miután a támadó megszúrta áldozatát, ő megpróbálta megállítani.

Ramszesz, mert igy hívják a fiút, az elmondása szerint megütötte a késsel hadonászó fiatalembert, ekkor sérülhetett meg. Keze, vélhetően az ütéstől, elrepedt és egy késsel ejtett vágás is keletkezett a karján. A család most arra készül, hogy ő is feljelentést tegyen a feltételezett gyilkossal szemben.

A lap megszólaltatta az áldozat unokatestvérét is. Ő arról beszélt, hogy a bulizó csapatukban volt egy fiú, aki "kötekedős fajta", és erről tudtak is, ráadásul most "megtetszett a másik társaság egyik tagjának a barátnője". Ebből alakult ki aztán a halálos balhé.

A vita tettlegességig fajult, és a másik társaság tagja ekkor szinte szó nélkül szúrt. A gyilkosságról az Infostarton többször is beszámoltunk.ú

A rendőrség 15 órával a támadás után fogta el a feltételezett gyilkost.

Nyitókép: police.hu videója