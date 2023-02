Lézereztek a péri repülőtérnél, lépnie kellett a rendőrségnek

A Kisalföld írta meg a rendőrség alapján, hogy egy ismeretlen személy még február 15-én 19 óra körüli Pápai Repülőtér megközelítése során a leszálló légi jármű pilótáit délnyugati részéről – valószínűsíthetően – Győrszemere településről fény tükröződéssel megzavarta, lézerrel megvilágította.

A rendőrök még keresik az illetőt.

Három éve számoltunk be arról az esetről, amikor egy férfi szándékosan elvakította egy kisgép pilótáját, aki ezért fél percre elvesztette az éleslátását, a műszereket sem látta tisztán. A vádlott szerint azért vett lézert a piacon, hogy a korábban 28 baromfiját ellopó rókát elijessze. Aznap éjjel kutyaugatásra ébredt, meg is látta az ablakból a kerítés tövében a rókát. Kétszer is elijesztette a lézerrel. Az ügyész szerint közben öt kilométerrel távolabb egy repülő vezetője észlelte a lézer fényét, ami elvakította - számolt be az esetről a Blikk.

Az ügyész akkor egy év börtönt kért a férfire.

Nyitókép: Unsplash