Pilótavakító lézerezés - megvannak a szakértői vélemények

Ügyvéd nélkül jelent meg a bíróság előtt H. Csaba. Az a vád ellene, hogy március 20-án, késő éjjel szándékosan elvakította egy kisgép pilótáját, aki ezért fél percre elvesztette az éleslátását, a műszereket sem látta tisztán. Az oktató átvette a gépet és értesítették a rendőrséget.

A vádlott szerint igaztalanul vádolják, ő ugyanis azért vett lézert a piacon, hogy a korábban 28 baromfiját ellopó rókát elijessze. Aznap éjjel kutyaugatásra ébredt, meg is látta az ablakból a kerités tövében a rókát. Kétszer is elijesztette a lézerrel. Az ügyész szerint közben öt kilométerrel távolabb egy repülő vezetője észlelte a lézer fényét, ami elvakította - számolt be az esetről a Blikk.

Még aznap éjjel megjelentek a rendőrök H. Csaba lakásán. Ő úgy véli, a lézer fénye megtörhetett, de kizárt, hogy a fénye öt kilométeres távolságban elvakítsa vagy zavarja a pilótát. A lap azt írta, a szakértői vélemények alátámasztották a férfi igazát.

H. Csaba az előkészítő tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, ragaszkodik az ártatlanságához és a tárgyaláshoz, hogy az igaza bebizonyosodhasson. Az ügyész egyébként a tárgyalás nélküli beismerése esetére 1 év börtönt kért rá, 4 évre felfüggesztve.