Nagy botrány lett a kínaiak tengeri lézerezéséből

A külügyi tárca közleményében leszögezte: a kínai parti őrség lépésével a Fülöp-szigetek szuverenitását veszélyeztette, és megsértette a Manila fennhatósága alá tartozó kizárólagos gazdasági övezetet önállóságát.

Teresita Daza külügyi szóvivő aggasztónak nevezte a múlt heti incidenst, és emlékeztett: ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök januári pekingi látogatása során abban egyezett meg Hszi Csin-ping kínai elnökkel, hogy "a tengeri területekkel kapcsolatos nézeteltéréseiket diplomáciai úton, párbeszéd keretében rendezik".

A Fülöp-szigetek hétfőn jelentette be, hogy a kínai parti őrség lézerrel elvakította a Malapascua járőrhajó legénységét, miután a vízi jármű épp a Fülöp-szigeteki erők ellenőrzése alatt álló, víz alatti zátony felé vette az irányt. Kulcsfontosságú terület Kínán és a Fülöp-szigeteken kívül Vietnam, Malajzia, Tajvan és Brunei is igényt tart az erőforrásokban gazdag és forgalmas tengeri kereskedelmi útvonalra, amelyen a világ olajszállítmányainak jelentős része is áthalad.

Az incidens ügyében megszólalt Ned Price, az Egyesült Államok külügyi szóvivője is, aki azt vetette Kína szemére, hogy viselkedésével veszélyezteti a régió biztonságát és stabilitását, illetve megsérti a szabad hajózásra vonatkozó nemzetközi jogi előírásokat.

"Az Egyesült Államok továbbra is szövetségese, a Fülöp-szigetek mellett áll" - szögezte le Price, kiemelve: a Dél-kínai-tengeren bármely Fülöp-szigeteki fegyveres erő vagy a parti őrség ellen irányuló fegyveres támadás életbe léptetné a Manila és Washington közötti 1951-es kölcsönös védelmi egyezményt.

(A nyitókép illusztráció.)

Nyitókép: Pixabay