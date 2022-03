Dominikán bujkált a 16 elfogatóparancsos magyar bűnöző - eddig

Dominikáról hoztak haza a rendőrök egy magyar férfit, aki ellen 16 elfogatóparancs van érvényben csalás, hamis magánokirat felhasználása, zsarolás és kiskorú veszélyeztetése miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

Közleményükben azt írták: nemzetközi együttműködés eredményeként még március 21-én este, repülőgéppel hozták Budapestre az évekig a rendőrség elől bujkáló, 41 éves F. Andrást.

A férfi ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Könyéki Törvényszék is adott ki elfogatóparancsot. Hozzátették, a BRFK munkatársai egy másik büntetőeljárás kapcsán utaztak Dominikára, ahol a helyi hatóságokkal együttműködve F. Andrást is sikerült kézre keríteni. A körözött férfit először Németországba toloncolták, ahonnan most hozták Magyarországra.

A repülőgép leszállása után F. Andrást büntetés-végrehajtási intézetbe szállították - tudatta a rendőrség.

Nyitókép: Pixabay.com