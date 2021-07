Rálőtt a TEK-esekre a VI. kerületi ámokfutó

A Blikk és a Bors is részleteket közölt arról, hogyan ártalmatlanított a Terrorelhárítási Központ június 18-án egy fegyveres férfit, aki elbarikádozta magát a VI. kerületi Bajnoki utcai otthonában.

G. Krisztiánról kiderült, hogy pár éve majdnem felrobbantotta a kétemeletes házat, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. Állt idegorvosi kezelés alatt is, majd hazaengedték, és rettegtek tőle a szomszédok.

„A férfi a másodikon lakik, és amikor halljuk, hogy csapódik az ajtaja, mindig összeugrik a gyomrunk. Most is ez történt, de mivel nem érkezett le, felnéztünk ketten is a lépcsőfordulóra. Azt láttuk, hogy ott áll egy fegyverrel, amelynek a csövét felénk tartja. Azonnal rohantunk, ahogy csak tudtunk, mindenki elbújt valahova. Egyikünk hívta a 112-t, és közben imádkoztunk, hogy a rendőrök hamar érjenek ide. Szerencsére ez meg is történt, közben pedig ő felment a lakásába. Innen indult a rendőri akció” – mesélte egy nő.

Tucatnyi esetkocsi lepte el a Bajnok utcát. Az embereket egy helyre terelték. A kommandósok egy telefont akartak bejuttatni Krisztiánnak, aki elbarikádozta magát, hogy a túsztárgyaló tudjon vele beszélni, ám kidobta a készüléket. A TEK-esek azt is hiába kérték, hogy feltett kezekkel és fegyvertelenül jöjjön ki a lakásból.

A férfi a gangról leadott tíz lövést a TEK-esekre. A kommandósok végül betörték az ajtót, és leteperték G. Krisztiánt.

Az ámokfutót műveleti egység speciális egészségügyi mentőtisztje és az orvosa látta el, ők adták át az Országos Mentőszolgálat embereinek.

Mint kiderült, az eset előtt két nappal a rendőrség járt már a lakásban, mert különböző bűncselekmények miatt keresték Krisztiánt. Akkor is ellenállt, a rendőrautóban fejbe rúgta az egyik egyenruhást, ám egy nap múlva kiengedté.

Mostani tette miatt feljelentést tettek ellene, a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter