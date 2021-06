Szlovák szurkolókra támadt, bordát, orrot tört a magyar testvérpár társukkal

Vádat emelt az ügyészség három férfival szemben, akik még 2019 szeptemberében, a magyar–szlovák focimeccs után rátámadtak szlovák szurkolókra – közölte a fővárosi főügyész.

Ibolya Tibor közleményében azt írta, a vádlottak, egy 35 és egy 31 éves férfi testvérpár, valamint egy 27 éves társuk 2019. szeptember 9-én nézők voltak a budapesti Magyarország–Szlovákia labdarúgó-mérkőzésen. A mérkőzés után szlovák szurkolók egy csoportja a IX. kerületben lévő szálláshelye felé sétált, amikor a hotel közelében

a magyar szurkolók egy csoportja, köztük a vádlottak, utolérte őket és rájuk támadt.

A szlovák szurkolók a hotelbe menekültek.

A 35 éves vádlott egy futva menekülő férfit üldözött, akit a hotel előtti lépcsőnél utolért, majd tarkón vágott. Két társa is futva üldözött egy szlovák férfit, a későbbi sértettet. Amikor a menekülő férfi a lépcsőhöz ért, az ott álló 35 éves férfi őt is megütötte, mire a sértett a földre esett. A földön fekvő sértettet ezután a másik két vádlott – ismeretlenül maradt társával – bántalmazta, megrúgta a fején, bordatájékán, combján, és meg is ütötte a földön fekvő férfit. A sértett a bántalmazás következtében súlyos sérüléseket, egyebek mellett orr- és bordatörést szenvedett.

Ibolya Tibor tájékoztatása szerint a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a három támadóval szemben csoportosan elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a három férfival szemben. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottakat ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint határozott időre tiltsa el őket a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvény látogatásától.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi