A rendőrség tájékoztatása szerint a 39 éves B. Ferenc 2019. február 22-én sprayvel fújt le egy futót, majd dulakodni kezdett vele, és egy vascsővel is megütötte a sportolót. A gyanú szerint ezt követően az elkövető április 22-én is megtámadott egy kerékpározót, ismét sprayt használt, és őt is megütötte.

Mint írják, a Budapesti Rendőr-főkapitányság külön nyomozócsoportot állított fel a férfi elfogására, és hajtóvadászatot indított, aminek eredményeként április 30-án reggel, a II. kerületi körzeti megbízottak a Kálvária-hegy közelében fogták el B. Ferencet, akit előállítottak a rendőrkapitányságra.

A 39 éves férfi elszámoltatása folyamatban van, ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt indított eljárást a II. kerületi Rendőrkapitányság.