Már gyermekpornográfiával is vádolják a tatabányai hitoktatót

A pedofil azután lehetett hitoktató egy általános iskolában, hogy korábban a saját, alig hatéves nevelt fiát használta beteges vágyainak kiélésére. Ezért valamivel több mint hat évet ült börtönben.

A mint azt a Bors a Komárom-Esztergom Megyei Fő­ügyészség helyettes szóvivőjétől, Horváth Sándortól megtudta, 18 évnél fiatalabb személyekről készült pornográf felvételeket találtak a férfi mobiltelefonján és laptopján, ezért az eddigi gyanúsítás – azaz a kétrendbeli, aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése 18. életévét be nem töltött személy sérelmé­re – kiegészült gyermekpor­nográfiával.

A férfi ügyvédje elmondta, hogy a férfi menyasszonya továbbra is kiáll védence mellett, az esetleges hosszú börtönévek ellenére is szeretnének a közeljövőben összeházasodni. A korábban kihasznált, 22 éves nevelt fiú a lapnak azt mondta: nem lepték meg a fejlemények, hiszen őt többször kisgyermekként is levideózta a férfi fajtalankodás közben. Sőt azzal is megfenyeget­te, hogy értékesíti a felvételeket.

Nyitókép: Pixabay