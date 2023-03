Lapértesülés: Budapesten 3-4 kör van, amely teríti a sztároknak a drogot

A fiatal drogos énekesnőt tavaly októberben rendőri kísérettel, kábult állapotban, vágásokkal a karján szállítottak kórházba - emlékeztet a Blikk a történtekre.

A rendőrség a híresség kihallgatásán túl további négy személyt is előállított kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt, akik valószínűleg az énekesnő vallomása alapján kerültek ebbe a helyzetbe. A lap információja szerint ezekből egy személy az előadó stábjának tagja.

Nagyjából három-négy olyan kör van, amelynek a tagjai drogot terítenek sztároknak, őket mindenki ismeri, de aki esetleg nem, az is hamar és könnyen meg tudja szerezni az elérhetőségüket. Akkor viszont nagy gond van, ha ebben a hálózatban bárki is lebukik, mert az könnyen magával ránthat mindenki mást is – hangsúlyozta az újság informátorunk.

Herczeg Zoltán is egy droghálózat miatt ül előzetesben már tavaly október óta. Ha a drogos énekesnőhöz kapcsolódó hálózatot is sikeresen felgöngyölíti a rendőrség, akár újabb ismert emberek neve láthat napvilágot.

Nyitókép: juanma hache/Getty Images