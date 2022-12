Különleges igazolványt kapott Karlovitz Brúnó az Országos Mentőszolgálattól

Karlovitz Ákos kiváló mentőtechnikus bajtársunk 8 éves, Brúnó nevű kutyusa igazi mentőkutya - kezdi azt a posztját az Országos Mentőszolgálat, amelyben egy különleges igazolvány kiadását ismertetik.

A kutya "hosszú évek óta kíséri el a gazdáját az oktatásokra, vezetéstechnikai tréningekre és szinte mindenhova, azonban a mentőállomásra eddig nem léphetett be. Az ebnek minden oltása megvan és még a vakvezető iskolát is kijárta, ezért az életmentő gazdi méltányossági kérelemmel fordult a mentőszolgálat vezetőjéhez.

A főigazgató most "állományba is vette" a négylábút, aki így szolgálati igazolványt is kapott. Brúnó azóta is büszke rá, hogy

ő az egyetlen kutya Magyarországon, aki hivatalosan is beléphet a mentőállomásokra,

bár a mentőautóba még neki sem szabad beszállnia

Nyitókép: Fotó: OMSZ Facebook-oldala