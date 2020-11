Justin Timberlake hihetetlen gesztusa

A mozgásában korlátozott 17 éves fiú, Jake Stitt egy jótékonysági oldalon kezdett gyűjtésbe: egy olyan furgont szeretett volna beszerezni családja számára, amely a tolókocsija szállítására is alkalmas.

A cerebrális parézissel született amerikai fiatal családjának összejött a szükséges 35 ezer dollár, de a gyűjtés hírét látta Justin Timberlake is, és egyből megvette az autót. Így az összeget, amit számára adakoztak, most félreteheti valami másra Jake - írta a hirado.hu.

"Hallottam a történetedet. Annyira meghatott, hogy mennyire szeretnétek ezt az autót. Szeretném fedezni az összes költségét. Szeretném, ha mindannyiótoknak nagyszerű lenne az ünnep. Tényleg inspirálsz engem Jake" - közölte a színész-énekes, aki fel is hívta a családot.

GOOD NEWS!! This family now has an adaptive van for the holidays. 17 year old Jake, who suffers from cerebral palsy, got a very special surprise today. https://t.co/598i1IT9RN — Sam Luther (@SamLuther_) November 25, 2020