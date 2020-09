Újfajta kezelést kap az Edda koronavírusos zenésze

Az Edda több tagja koronavírusos lett, a fertőzést elkapta Pataky Attila, Kicska László és Gömöry Zsolt.

A billentyűs a Ripostnak mondta el, hogy a napokban egy új kezelési módszert próbáltak ki rajta az orvosok, aminek köszönhetően jobban érzi magát.

„Már napok óta nincsen, ami hozzájárul ahhoz, hogy sokkal jobb lett a közérzetem. Ma végzik el újra a koronavírus-tesztet, aminek az eredménye döntő lehet, illetve különböző laborvizsgálatok várnak még rám. Ezen felül egy új, intravénás kezelést is kapok, ami vélhetően hatásos lesz. Magas dózisban kapok antibiotikumot tíz napon át. Vár most rám egy tüdőröntgen is, hogy lássák az orvosok, milyen mértékű a javulás” – nyilatkozta a zenész.

Gömöry elmondta, hogy még nincs teljesen jól, a tüdeje még nem tökéletes és izomfájdalmai is vannak, de egyre jobb az állapota, az étvágya is kezd visszatérni.

Az Edda tagját az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben ápolják, és hálás azért az óriási munkálért, amit az orvosok és az ápolók végeznek.

