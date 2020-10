Az idén már aligha lép fel Pataky Attila, az Edda frontembere – írta meg az énekessel készített interjújában a blikk.hu.

Pataky Attila és a szintén az Eddában zenélő Gömöry Zsolt is elkapta a koronavírust, szeptember közepén kórházba kerültek, és bár már elhagyták a kórházat, a teljes gyógyulásig még hosszú út áll előttük, az orvosok pihenőt írtak elő nekik. Az énekes nem énekelhet, pihennie kell, ami azok után, hogy megviselte szervezetetét a vírussal folytatott küzdelem, nem is csoda.

„Kezdődő tüdőgyulladásom volt, csak suttogva, fojtott hangon bírtam beszélni. Teljesen el voltak gyengülve a hangszalagjaim,

de már sokat javult – mondta a lapnak Pataky Attila. – Két hete itthon vagyok, így még gyorsabb a felépülés, hála a feleségem és az anyósom csodálatos gyógyleveseinek. Ám mindezek ellenére az éneklés sajnos még várat magára. Most sokat kell pihennem nekem is és szerzőtársamnak is. A következő hónapokban, december végéig biztosan nyugton maradunk.”

Az Edda frontemberét nemcsak testileg, lelkileg is megviselte a súlyos fertőzés és a világjárvány hatásai, ő 8 kilót, Gömöry Zsolt 9 kilót fogyott az elmúlt hetekben, de neki már sikerült kettőt visszaszednie. Az énekes legutóbb pénteken járt vizsgálaton, hétfőn pedig kiderült, negatív lett a teszt eredménye.

„Semmiből sem tudtam erőt meríteni, a koronavírus elszívta az energiám, és a szeretteimet sem láthattam – mondta Pataky Attila. –

Úrrá lett rajtam a kilátástalanság, éreztem, ahogy elfogyok és eltűnök a földi létből. Szerencsére csak a halál kapujáig jutottam.

A feleségem hangját hallottam, ahogy mondta: nem engedem el a kezedet! A szeretet utolért és a csoda megtörtént Egyetlen könnycseppet sem bánok, és minden vagánynak üzenem, ez a vírus nagyon kemény.”

Pataky Attila márciusban még egészen másként beszélt a koronavírus-járványról: „A koronavírus-hisztériát a háttérhatalom és a világ vezetői terjesztik azért, hogy kipróbálják, mennyire lehet megijeszteni az embereket, és talán arra is jó ez az egész, hogy leplezzenek valami fontosat, amiről nem akarják, hogy tudjunk.”

Szeptember végén viszont már megbánta korábbi szavait: „Ahogy jött vissza a világ, azt éreztem, hogy akik ezt a covidot tervezték, vigyék vissza magukkal.

Iszonyú félelem és rettegés lesz úrrá az emberen, ebben az állapotban,

nem magamért, hanem az unokámért, a féltés, szorongás, az az összes fájdalmat übereli. Igen, alázatosan jelentem, nagyon erősen megtanított a sors, hogy kicsit halkabban, nem kell annyira harsánykodni, nem kell annyira véleményeskedni.”

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs