Drámai részleteket árult el L. L. Junior volt párja

Lassan fél év telt el azóta, hogy egy autó halálra gázolta Zuglóban L. L. Junior kisebbik fiát, Dávidot. Az édesanya, Hopp Csilla végignézte a szörnyű tragédiát és a Story magazinnak mesélte el, hogyan tudta feldolgoznia fia elvesztését. A beszélgetésből a Blikk idézett részleteket.

„Három hónapig szinte minden pillanatban lepergett a szemem előtt a baleset,

a legapróbb részletekig újrajátszódott az egész, mintha csak egyfolytában valami szörnyű filmet néznék” – mondta az édesanya.

„Két külön életet éltem, miközben beszélgettem valakivel, dolgoztam, vagy bármivel próbáltam elterelni a gondolataimat, a másik énem folyamatosan látta a jelenetet.”

Arról is beszélt, még most is úgy érzi, mintha a fia itt lenne vele. Rémálmai nem voltak, bár nehezen tudott elaludni. „Dávidkáról talán ha háromszor álmodtam azóta, de nem a balesetről, hanem arról, hogy boldogan ölel, puszil, mosolyog rám a hatalmas szeretetével.”

Csilla tudja, hogy az önvád élete végéig elkíséri majd, ezzel nehéz megbirkóznia, de

meg kell tanulnia együtt élni vele, különben a gyász magával rántja.

„Lacikáért álltam talpra, miatta élek. Ha ő nem lenne, már nem élnék, ezt biztosan tudom. Nekem már nem ijesztő a halál, láttam, ahogy elragadja a kisfiamat, nem félek tőle” – mondta a nő.

Elárulta, hogy az első napok kilátástalansága után kezdett megerősödni, az is megkeményítette, hogy egy ideig nem láthatta másik gyermekét, Lacikát, akit L. L. Junior vett magához. Azóta sikerült megegyezniük a láthatásról.

„Szerintem egy ilyen helyzetben három út áll az ember előtt: vagy öngyilkos lesz, vagy alkoholista, netán gyógyszerfüggő – és pszichiátrián köt ki –, vagy pedig azt választja, hogy feláll, belekapaszkodik a szeretetbe, amit a gyermeke iránt érez, és megtanul együttélni azzal, amivel a legnehezebb ezen a földön. Én a harcot választottam magammal és az érzéseimmel, amelyek tele vannak fájdalommal és hiánnyal, de teszem a dolgom a nagyobbik fiamért és a boldogságáért” – mondta Csilla.

Dávid elvesztése után sokáig nem tudott sírni, bár fojtogatta a zokogás. Most viszont újra vannak könnyei.

A nő hónapokig órákat töltött naponta Dávidka sírjánál,

ahol az arra járó idegenek is mindig kifejezték az együttérzésüket, amiért hálás. A barátaitól is sok támogatást kapott, közben rátalált egy alapítványra, mely gyermeküket elvesztő szülőket fog össze.

Beszélt arról is, hogy a tragédia után nem olvasta a híreket és a közösségi médiától is távolt tartotta magát. Mikor egyedül lement a boltba, érezte, hogy megfagy körülötte a levegő, és fokozatosan kellett hozzászoknia a tömeghez

Hangsúlyozta: csak egy hétre tervez előre mindig, és újabb párkapcsolaton nem gondolkodik, de reméli, hogy egyszer megtalálja a társát.

