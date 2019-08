Hatalmasat csattant egy mobil lépcső a Lufthansa-gép farkán - videó

Nagyot csattant a frankfurti repülőtér betonján a Lufthansa egyik Airbus A319-ese egy földi kiszolgáló járművel, erről videó is készült.

Egy mobil lépcső ütközött az álló gép farával, de mint az Indóház Online összeállítása felhívja a figyelmet, bár a segédgázturbina (APU) is elmozdult és a repülőgép üzemképtelenné vált, javítható a probléma.

"Szerencse", hogy épp Frankfurtban van a Lufthansa egyik legnagyobb javítóbázisa, így - ha csak 8 évre is - akár újra forgalomba is állhat a gép hamarosan. Ezt a típust ugyanis 30 éves korában leselejtezik, most pedig már 22 éves ez a repülő.

