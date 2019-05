Megcsókolta Donald Trump a világ legszebb nőjét

A mindössze 27 éves Olivia Culpo amerikai szépségkirálynő, a 2012. évi, 61. Miss Universe verseny győztese. A Wikipédia szerint a bostoni egyetemre járt, míg meg nem nyerte a Miss USA 2012 versenyt 2012. június 3-án, ahol Rhode Island államot képviselte. Ugyanebben az évben Las Vegasban Miss Universe-é választották. A fotó tanúsága szerint a versenyt szervező, akkor még amerikai üzletember, ma már az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is kifejezte hódolatát a győztes Olivia Culpónak.

Állítólag jól játszik csellón, a Boston Youth Symphony zenekar tagjaként fellépett már a Boston Symphony Hallban és a Carnegie Hallban is.

Most Cap d'Antibes-ben tűnt fel az Amerikai AIDS-kutatási Alapítvány jótékonysági gáláján, amelyet a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretében rendeztek meg a dél-franciaországi városban.

The beautiful @oliviaculpo in a #ErmannoScervino bustier dress in tulle at the #AmfAR event in Cannes. #ScervinoPeople pic.twitter.com/zBGy0gt6H3