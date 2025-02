Novák Katalin ismét a nyilvánosság elé lép

Novák Katalin, volt köztársasági elnök ismét nyilvános beszédet fog mondani, ezúttal Londonban – szúrta ki az mfor.hu.

A volt államfő társalapítója az X-Y Worldwide civil szervezetnek, amely a gyermektelenség elleni küzdelmet tűzte zászlajára. Kollégája, Stephen J. Shaw osztotta meg X-en a hírt, miszerint a volt családügyi államtitkár előadóként csatlakozik majd a konferenciához.

Shaw posztja alapján sejthető, hogy miről fog szólni az előadás: születésszámok drámai csökkenése, annak okai, következményei, valamint a lehetséges megoldások.

Honored to be an ARC Keynote Speaker alongside so many distinguished names, including @KatalinNovak_HU.



I'm delighted that birthrate collapse, the cause, consequences and solutions will be a core part of this year's event. https://t.co/CD0E9HdrIp