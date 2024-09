Novák Katalin bejelentést tett a jövőjével kapcsolatban

Novák Katalin egykori köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy az XY Wordwide civil szervezet vezérigazgatójaként fog dolgozni a jövőben.

„Örömmel jelentem be, hogy az XY Worldwide társalapítója és vezérigazgatója lettem. Az XY Worldwide egy új nonprofit szervezet, amely úttörő megoldásokat keres az összeomló globális születésszámra” – olvasható Novák Katalin X-oldalán.

?I am excited to announce my new position as co-founder and CEO of X·Y Worldwide.



X·Y Worldwide is a new non-profit, pioneering solutions to a collapsing global birthrate.?? pic.twitter.com/9ll0zhyxwp