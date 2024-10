Péntek délelőtt 10 órai kezdettel alakul meg az új Fővárosi Közgyűlés. A június 9-ei önkormányzati választások azt az eredményt hozták, hogy Karácsony Gergely maradt a főpolgármester, azonban igen sokszínű önkormányzat élére kell állnia, a két legnagyobb frakciót adó erő egyike sincs ugyanis mögötte:

Fidesz-KDNP (10 képviselő)

Tisza Párt (10 képviselő).

Ismert: a többséghez 17 képviselő egyetértésére van szükség az egyes ügyekben.

Frakciója van még a DK-nak (3 fő), a Párbeszédnek (3), a Kétfarkú Kutya Pártnak (3) és a Vitézy Dávid vezetett csoportnak (3), míg Tüttő Kata korábbi szocialista főpolgármester-helyettes függetlenként dolgozik. Öt olyan képviselő lesz, aki az előző ciklusban is képviselő volt.

Az új ciklusban a 23 után már csak mindössze 4 kerületvezető ül majd a Városházán: Böröcz László (I. kerület), Baranyi Krisztina (IX.), Kovács Gergely (XII.) és Szaniszló Sándor (XVIII.).

Amit előzetesen tudni lehetett, hogy Karácsony Gergely, bár övé a jog és lehetőség, nem jelöl helyettest. Hogy miről lehet, illetve nem lesz szó, arról itt írtunk bővebben.

Az alakuló ülés elején Karácsony Gergely - aki megköszönte a választás lebonyolítóinak a munkát és a résztvevőknek, hogy leadták szavazatukat - letette hivatali esküjét, majd aláírta az esküokmányt. Ezt követően a képviselők tették le hivatali esküjüket, nekik ezután a főpolgármester személyesen gratulált munkájuk kezdetekor.

Nyitóbeszéd

Karácsony Gergely ezután beszédet mondott, amelyben elhangzott, "felelősségből eltérő mértékben porcióztak a budapestiek, de mindenkire adtak valamennyit", rá a legtöbbet. Szerinte azonban meg kell különböztetni azokat a politikusokat, akiknek van érzékük Budapest szeretete iránt, azoktól, akiknek nincs, de most azok ülnek itt, akiknek van.

Meglátása szerint a budapestiek ezerféleképpen élik a mindennapjaikat, de - Ferenc pápa szavaira utalva - hozzátette, ez leginkább a város egyediségét mutatja.

Szerinte a budapestiek mindegyikének joga, hogy a saját sorsának főszereplője legyen, "Budapest mindannyiunk közös otthona legyen".

Ezután azt mondta, a városfejlesztésnek két ellensége van, a "még korán" és a "már későn". Szerinte most "még nincs korán", dolgunk van azzal, hogy "már ne legyen későn".

Azt javasolta, hogy "a dolgok emberi léptékének helyreállítására" koncentráljanak a képviselők, cél legyen, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben, senkinek ne kelljen az utcán aludnia, a városi levegő tegyen szabaddá, ne beteggé, legyen több séta és folytatódjon a bringás forradalom, legyen több zebra és villamos, és akkor talán "nem túrja fel az életünket a klímaváltozás".

Nem az életnek kell szólnia a politikáról, hanem a politikának az életről - sürgette beszéde végén, majd jó munkát kívánt minden képviselőnek, újra.

A munka kezdete - bemutatkozások

Bejelentette a megalakult frakciókat - szám szerint 6-ot -, érdekesség, hogy Vitézy Dávid frakciójának neve Podmaniczky Mozgalom lesz.

A közgyűlés ezt követően elfogadta a napirendet.

Pontjaira sorrendi javaslatot tett a Fidesz képviselője, Gulyás Gergely Kristóf, majd Ordas Eszter (Tisza Párt) kért szót, hogy bemutathassa magát és a pártot. Hangsúlyozta, hogy politikájuk alakításához várják a helyi közösségek javaslatait.

Őt Szentkirályi Alexandra (Fidesz-KDNP) felszólalása követte. Megállapította: nem fognak tudni főpolgármester-helyettest választani, nem fognak tudni szavazni, hiába van "balliberális többség", a "hatalmi lökdösődések és a paktumok" miatt a budapestiek ügye a háttérbe fog szorulni. "Na szivarszobákban vagy erkélyeken beszéljék meg a politikusok, milyen legyen a budapestiek sorsa" - mondta. Szerinte megtörtént a Gyurcsány Ferenc, Magyar Péter, amelyet "szép kis cserének" titulált a legtöbb szavazatot kapott politikai erő budapesti vezetőjeként, majd a közbiztonság és a köztisztaság, valamint a lakhatás, hajléktalanság ügyeit emelte pajzsra. Három módosító indítványt is bejelentett az szmsz-hez, hogy Budapesten jó legyen az élet, jó legyen gyereket nevelni, kikapcsolódni. "Partneri ellenzéki" szerepet ígért.

Őt követően Vitézy Dávid szólt, aki megköszönte a 371 ezer budapestinek, aki őt támogatta, de azoknak is, akik nem őt, hisz mindenkit érdekel a város sorsa. Felhívta a figyelmet, hogy ő és Karácsony Gergely is több voksot kapott, mint korábban bármelyik főpolgármester-jelölt. Gratulált minden megválasztott képviselőnek és a városvezetőnek is. Szerinte meg kell érteni, hogy többségbe került a változást akarók tábora, ha tehát mindenki főpolgármestere szeretne lenni Karácsony Gergely, akkor jobban meg kell hallgatnia mindenki hangját. Ő is azt ígérte, hogy "a munkában partner lesz". A közvéleménynek meg azt ígérte, lett értelme, hogy valaki elinduljon egy választáson. Sürgette, hogy legyen hagsúlyos a BKK Rendészet ügye, illetve a belvároson kívüli kerületek helyzete is. A felelősséget ő is megemlítette, hangsúlyozva, hogy meg kell válni a rossz beidegződésektől, a városnak méltóvá kell válni Podmaniczky örökségéhez.

Barabás Richárd a Párbeszéd frakció vezetőjeként abbéli reményét fejezte ki, hogy a Fővárosi Közgyűlés munkája nem a Facebook-algoritmus által mutatott acsarkodáshoz hasonlít majd. Közölte, Karácsony Gergely zöld programját kívánja végrehajtani, ebben pedig mindenkivel együttműködik majd.

Szaniszló Sándor (DK) is mindenkivel együttműködne, aki a közjót szolgálná Budapesten, de megemlítette, "itt van minden párt, amely tenni tud a 2026-os kormányváltásért". Szentkirályi Alexandrának azt tanácsolta, fáradjon el a kormányhoz, és érje el, hogy Budapest kapja vissza a kormány által elvett pénzt. "Ha a közjót akarják szolgálni, ezzel teszik a leginkább."

Döme Zsuzsanna (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) megköszönte, hogy a szavazók bejuttatták őket a Fővárosi Közgyűlésbe. Szerinte "szuper hallani a hagyományos politikusoktól", hogy mindenki együtt akar működni, ő a maga részéről optimista. Azok képviseletét ígéri, amelyekben pozíciókhoz jutottak a párt politikusai (Ferencváros, Hegyvidék). Az átláthatóság és a kultúra lesz a két legfőbb területük. "Legyen minden jobb!" - zárta gondolatait.

Szmsz-vita

Ezt követően a szervezeti és működési szabályzat módosítása, illetve annak vitája kezdődött. Szentkirályi Alexandra a spórolás jegyében kevesebb bizottságot javasolt - mindössze kettőt -, kevesebb tanácsnokot, illetve szorgalmazta, hogy legyen újra Budapest-infó, mint Tarlós István főpolgármestersége idején volt. A budapesti cégek vezetőit negyedévente beszámoltatná, és számonkérte Karácsony Gergelyt, hogy miért nincs még antikorrupciós szoba, amelyben bárki szabadon kutathat a városházi szerződések között. Technikai javaslata is volt: legyen szerdán - a hagyomány szerint - a közgyűlés ülése, "megtisztelve ezzel a budapestieket".

Karácsony Gergely nem tartja életszerűnek, hogy előírják, mikor tartson sajtótájékoztatót. Viszont az antikorrupciós szobának csak "technikai akadálya van", ezt el fogják hárítani.

A Tisza párti Bujdosó Andrea a vitában azt mondta, a számok azt mutatják, viták nincsenek igazán ha volnának, jobban felkészülnének a politikusok, és nem szabad olyan helyzetnek sem előállnia, hogy a főpolgármester söpri le képviselők módosító indítványát. Ügyrendi, átláthatósági javaslatokat tesznek és ígérnek tenni, három ponton szeretnének változást elérni: a gazdasági társaságok operatív cégvezetőinek ügyét a közgyűlés kezébe visszaadják (erről most sem lehet szavazni); továbbá ne legyen változtatás a fizetésben, illetve lehessen szavazni a módosító javaslatok mindegyikéről, "így fogunk tudni a meg nem szavazott javaslatokról, és lesznek jobb megoldások is".

Karácsony Gergely válaszában jelezte, maradnak a cégvezetői felruházási jogok a polgármesternél, azt pedig az önkormányzati törvény írja elő - és nem az ő önkénye -, hogy miről lehet szavazni egy közgyűlésben, és miről nem, állítása szerint a törvény szerint nem lehet szavazni módosító indítványokról, de nyitott arra, hogy bizonyos jogköröket még tisztázzanak, "lehet még változtatni".

Vitézy Dávid 4 ponttal állt elő: mindenekelőtt súlyos politikai kudarcnak véli, hogy nem tudnak most városvezetést választani, így nehezebb elkerülni, hogy Sára Botond kormánybiztosként törvényileg átvegye Budapest irányítását. Megköszönte, hogy lett valamekkora bizottsági szűkítés, és azt is, hogy az állatvédelmet rangosabban kezelik mostantól, azt is, hogy emelkedhet a városvezetők fizetése. Harmadikként szükségesnek nevezte, hogy alakuljon át a "Lakógyűlés" intézménye, ne legyen irányítottak a kérdések, és hogy a gazdasági társaságok vezetőinek kinevezése kerüljön vissza a közgyűlés kezébe, "Tarlós István idején volt ilyen", legyen egy nyilvánossági forma, amelyben a városvezető a nyilvánosság elé áll. Negyedikként: módosító indítványok befogadására van és legyen is lehetőség! Az önkormányzati törvény márpedig szerinte ezt lehetővé is teszi. Kérte, amely javaslatokkal nem tud mit kezdeni Karácsony Gergely, bocsássa szavazásra.

Karácsony Gergely válaszában megjegyezte, Vitézy Dávid BKK-vezetői visszahívására ő szavazott egyedül nemmel.

Gulyás Gergely Kristóf azt követelte, szavazzanak az összes benyújtott szmszm-módosító indítványáról.

Böröcz László (Fidesz) ugyanezt követelte.

Gál József (LMP) amellett tört lándzsát, hogy rendezzék a Fővárosi Közgyűlés tagjainak fizetését, szinkronizálná a béreket az országgyűlési fizetésekkel.

Karácsony Gergelynek erről egy csokoládéreklám jutott eszébe, de nem bocsátkozott részletekbe.

Ordas Eszter (Tisza Párt) azt kérte, az szmsz-módosító szavazás megkezdése előtt legyen 5 perc szünet, amely hátha jó arra, hogy mégis lehessen a módosító indítványokról szavazni.

Karácsony Gergely szerint 5 perc szünet egy ilyen változtatásra nem elég, ráadásul törvénybe is ütközik, mert módosítót benyújtani a főpolgármester jogköre, így tehát befogadhat a főpolgármester módosítókat - sajátként.

Vitézy Dávid ezen a ponton kapcsolódott be, mondván, korábban nem ez volt a hivatal álláspontja. Számadó Tamás főjegyzőként azt mondta, nem emlékszik, hogy történt korábban, de egyetért Karácsony Gergellyel.

Böröcz Lászlónak Vitézy Dávidhoz hasonló problémái voltak, de Karácsony Gergely azt mondta, a polgármesterek és a főpolgármester jogállása nem teljesen ugyanaz - reagált ezzel arra, hogy Böröcz László kerületi példát hozott.

Radics Béla (Fidesz-KDNP) szerint "ez az egész nem kezdődik túl jól" - utalt ezzel arra, hogy a főpolgármester nem hallgatja meg a kritikai észrevételeket.

Gulyás Gergely Kristóf is arra utalt, hogy számos helyről éri kritika - pártpolitikai színtől függetlenül -, mégsem fogadja meg a változtatási javaslatokat Karácsony Gergely, aki "még arra sem ad lehetőséget, hogy a közgyűlés kifejezze a szándékát, hogy mely pontokban alakulhat ki konszenzus". Ő is kérte, hogy a főpolgármester által be nem fogadott módosító indítványokat is vegyék napirendre, lehessen róluk szavazni.

Karácsony Gergely szerint nem lehet őt arra kérni, hogy szembemenjen az önkormányzati törvénnyel, ő arra törekszik, hogy az szmsz "beolajozza az együttműködést".

A vitát a főpolgármester tárgyalási szünet elrendelésével szakította meg.