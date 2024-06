Nehéz sors vár a zöld rendszámukat elveszítő hibrid autókra

2026. november 30-ig le kell adniuk a zöld rendszámot a konnektorról tölthető akkus hibrid és a hatótávnövelős villanyautók gazdáinak. A vezess.hu annak járt utána, hogy mi lesz ezekkel a használt autókkal.

A kormány kiveszi a kedvezményezetti körből a hatótávnövelős villanyautókat és a külső töltésű akkumulátoros hibrideket, a jogszabálytervezet szerint „a zöld rendszámmal együtt járó kedvezményeket kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású gépkocsik számára kívánja biztosítani. A külső töltésű és a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsik 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyzéskor. A közlekedés további zöldítése érdekében a kevésbé környezetkímélő plug-in-hibrid járművekre eddig kiadott zöld rendszámtáblákat legkésőbb 2026. november 30-ig le kell cserélni.”

2016 óta kaphattak zöld alapon fekete betűs rendszámtáblát a kevésbé környezetszennyező járművek, de mostantól csak a tisztán elektromos autók használhatnak ingyenes parkolás mellett számos előnyt jelentő zöld rendszámot, és nem volt differenciálás a konnektoros hibrid autók között sem az elektromos hatótáv, sem a súly, sem a teljesítmény, sem a belső égésű motor fogyasztása alapján.

Kérdés, mi lesz most a meglévő konnektoros hibrid autókkal, amelyek beszerzése hosszú távra szóló döntés volt. A szakértők arra számítanak, hogy az első generációs plug-in hibrid autók beszakad, mert használati értékükben nem sok pluszt ad a csekély elektromos hatótáv. A modernebb, jelentős elektromos hatótávú konnektoros hibridek piacát ezzel szemben nem fogja érinteni, mert otthoni töltéssel az akár 100 kilométeres hatótáv továbbra is vonzó lehet, inkább a céges autóknál lehet visszaesés a zöld rendszám megvonása után, mert a zöld rendszámos autókra nem kell cégautóadót fizetni, ez a közteher jelentős ugrást jelent majd a lízingdíjakban.

Az is kérdés, hogy a hibridtualjdonosok most szabaduljanak az autójuktól, vagy két évig még éljenek a kedvezményekkel, és akkor, de várhatóan nyomott áron váltsanak. Vélhetően azoknak éri meg kitartani, akik zöld rendszámos autó nélkül havonta 40-50 ezer forintot költenének parkolásra, vagy hasonló mértékű cégautóadótól mentesülnek. Azt kell kiszámolni, mennyit ér most az autó, mennyit lehet spórolni a zöld rendszámmal 2026. november 30-ig, vagy mennyiért lehet most túladni a hibriden.