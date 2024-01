Orbán Viktor: Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország a zsidó közösség számára

A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából posztolt az X-en Orbán Viktor miniszterelnök.

Az elmúlt évtizedben az antiszemitizmus elleni küzdelemben tett erőfeszítéseinknek köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett a zsidó közösség számára – írta a miniszterelnök angol nyelvű bejegyzésében, hozzátéve, hogy ezt így is fogják tartani.

A miniszterelnök posztjához egy képet is megosztottak, amely az Európai Zsidó Szövetség logóját ábrázolja.

International Holocaust Remembrance Day. Due to our efforts in the fight against anti-Semitism in the past decade, Hungary has become one of the safest countries for the Jewish community. We will keep it that way! #NotOnMyWatch @EJAssociation #InternationalHolocaustMemorialDay pic.twitter.com/maBg7V7QTR