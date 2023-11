Navracsics Tibor az uniós pénzekről: elbizonytalanodást látok politikai szinten

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium néven új tárca jön létre – a tervezetről ma (szerdán) kezdi meg az általános vitát a parlament. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az InfoRádióban elmondta, az átalakítást az indokolja, hogy az utóbbi évek fejlesztéspolitikájában egyre erősebbé vált a területi dimenzió, ezt a statisztikák is bizonyítják, mert miközben Magyarország jó ütemben zárkózik fel az Európai Unió átlagához, összességében ez a felzárkózási folyamat rendkívül széttartó a régiók tekintetében.

A miniszter kiemelte, hogy például Budapest jelentősen tudott javítani a pozícióin, és ma már az Európai Unió fejlettségi átlagának 156 százalékán áll, de van olyan régió, amely nem nagyon tudott élni a lehetőségekkel, és csak egy-két százalékponttal tudott javítani a pozícióján. "Ezért hangsúlyosabb a területi dimenzió a fejlesztéspolitikában. Ha ehhez a közigazgatás intézményrendszerét hozzá tudjuk illeszteni az európai uniós forrásokkal együtt, akkor egy

olyan erős fejlesztéspolitikai gépezet jöhet létre, amelyet érdemes kipróbálni. Erre teszünk kísérletet"

– mondta Navracsics Tibor.

Azt is megerősítette, hogy mindez a feladatok átszervezésével, átcsoportosításával is jár: a Miniszterelnökségtől a területi államigazgatás, tehát a vármegyei kormányhivatalok, járási hivatalok irányítása, a Belügyminisztériumtól pedig az önkormányzatokkal foglalkozó rész kerül át az új minisztériumhoz.

Navracsics Tibor jelezte, a területfejlesztésben fontos szerep jut az uniós forrásoknak, mert annak kétharmadát hagyományosan azokra a régiókra szokták költeni, amelyek elmaradottabbak, ezért ha az európai uniós források folyósítása késedelmet szenved, éppen azok a régiók látják ennek a kárát, amelyeket fokozottabb mértékben kellene segíteni.

Az új tárca létrejöttével abban nem lesz változás, hogy Navracsics Tibor felügyeli az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, de továbbra is szoros együttműködésben Bóka János Európa-ügyi miniszterrel. "Az európai uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati felelősség nem változik, az továbbra is hozzám tartozik" – jelentette ki.

Kedvezőtlen hírrel is szolgált a miniszter, mert miközben folyamatosan zajlanak a tárgyalások, azt tapasztalja, hogy "az Európai Bizottság egy kicsit mintha be lenne fenyítve az Európai Parlament által". Navracsics Tibor úgy véli, az Európai Parlament hajlandó a legvégsőkig elmenni annak érdekében, hogy megfenyegesse az Európai Bizottságot, hogy az Európai Bizottság ne adjon pénzt, ne biztosítsa az uniós forrásokat Magyarország számára. "Úgy látom, hogy ez a fenyegetés egy kicsit mintha az utóbbi időben fogna az Európai Bizottságon.

A bizottság álláspontja egy kicsit hezitálóbbá vált. Nagyon szépen haladtunk ősszel, most egy kicsi elbizonytalanodást látok politikai szinten"

– mondta.

Miközben Didier Reynders igazságügyi biztos az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság nem folyósíthat semmilyen forrást Magyarországnak mindaddig, amíg a magyar kormány minden követelményt nem teljesít, illetve a hiányosságokat nem orvosolja, és utalt arra, hogy történtek változások, de az eddigi intézkedések még nem elégségesek. A magyar álláspont szerint a kormány teljesítette a kéréseket, és az Európai Bizottság olyan jelentéktelen kérdéseket tesz fel, amely a miniszter szerint "bizony felveti a gyanút, hogy talán itt már nem valódi politikai aggályokról van szó, hanem inkább időhúzásról".

Arra felvetésre, hogy a most induló újabb nemzeti konzultáció számos az unióra vonatkozó kérdést tartalmaz, és az utcákon meg is jelentek az ehhez kapcsolódó plakátok, Navracsics Tibor azt mondta, ez elvileg nem befolyásolhatja Brüsszel és Budapest kapcsolatát, viszonyát. Felidézte, hogy amikor az Európai Bizottság tagja volt 2014 és 2019 között, akkor is voltak viták, de Jean Claude Juncker elnöknek határozott utasítása volt a biztosok felé, hogy egyes országok belpolitikai vitái, kampányai vagy konfliktusai nem befolyásolhatják az Európai Bizottság és az adott tagállam kapcsolatrendszerét. "Hogy ez változott-e az elmúlt öt évben, erről nekem már csak külsődleges információim vannak, mindenesetre az Európai Bizottság missziójától idegen lenne, ha a politikai kampányokba bocsátkozna" – tette hozzá.

Végül beszélt az Erasmus+ program jövőjéről is, amelynek a jelentkezési határideje hamarosan lejár. Azt közölte, hogy a magyar kormány legutóbbi levelére nem adott még választ az Európai Bizottság, és most ebben a kérdésben is vonakodást tapasztal.

"Ha rajtunk múlik, akkor természetesen lesz egyezség, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy meglegyen ez a megegyezés.

A bizottság részéről látok most vonakodást.

Én abban bízom, hogy az év végéig meg tudunk állapodni, és nem lesz akadálya az Erasmus zökkenőmentes folytatásának" – mondta a miniszter.