A Hamász szörnyű hagyatéka

A Hamász fegyveresei álcázott robbanószerkezeteket helyeztek el mindenfelé, ahol megfordultak. Az izraeli hadsereg az X-en (korábban Twitter) tett közzé egy videót, amelyben egy ilyen robbanócsapdát mutatnak be.

A kísérő szöveg szerint a hadsereg tűzszerészei folyamatosan gyűjtik az október 7-i mészárlás elkövetőinek hátrahagyott fegyvereit és robbanóanyagait.

A katonáknak feltűnt egy gyermek iskolatáskája, amely egy mezőn hevert. Amikor szakszerűen kinyitották, akkor derült csak ki, hogy a táskában egy távvezérelhető, 7 kilogramm súlyú robbanószerkezet lapult.

The IDF Yahalom Unit continues to collect explosives and weapons of Hamas terrorists used for the October 7 massacre.



Soldiers discovered a child’s school bag laying in a field. The bag was booby-trapped, containing a remote-activated explosive device—weighing 7 kg.



