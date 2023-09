"Adományügyi" csatározás és büdzsémódosítás a Fővárosi Közgyűlés őszi nyitóülésén

A Fővárosi Közgyűlés nyári szünet utáni első ülésnapja igazi kampányhangulatban kezdődött. Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában a Karácsony Gergely két évvel ezelőtti miniszterelnök-jelölti előválasztási kampányát finanszírozó 99 Mozgalom adományairól beszélt.

"Ön az, aki szembemegy a valósággal. Ön még mindig azt állítja, és továbbra is mikroadományoknak hívja a friss, ropogós, sorszámfolytonosan kötegelt 50 és 100 eurósokat, amelyek fizikailag sem férnek bele a ládába. De ön szembe megy a józan ésszel is főpolgármester úr: élő ember nincs, aki elhinné a sztoriját, hogy ládikákban gyűjtötték Mari néni és Józsi bácsi kicsi összekuporgatott adományait. De ön szembemegy az OTP Bankkal és az őáltala megállapított tényekkel és a feljelentésben foglalt megállapításokkal. Szembemegy az adóhatósággal is, amely most már nyomozást folytat ebben az ügyben. Ami különösen érdekes ebben a sztoriban, hogy ön szembemegy azokkal a pártokkal is, akik önt támogatták és ebbe a pozícióba juttatták" – mondta Wintermantel Zsolt.

A felszólalást követően a korábbi közgyűlésekhez hasonlóan megjelentek a Fidelitas aktivistái is, akik ezúttal egy "Mikroadomány? Kötegelt, friss, ropogós 100?? Ezt ugye már ti sem hiszitek el?" feliratú molinót, valamint több nagyméretű 100 és 50 eurós bankjegyet tartottak fel.

Ezután Karácsony Gergely reagált Wintermantel Zsolt felszólalására.

"Ez a kampány valószínűleg a magyar kampányok történetem a legrészletesebben vizsgálat kampány, és természetesen az ilyen vizsgálatok, amelyeket a fideszes kézben lévő igazságszolgáltatásszerű szervek elvégeznek, ezek mindig a választás után szoktak lezárulni. De higgye el, én teljes nyugalommal folytatom ezeket, mert meg fogják állapítani, hogy tökéletesen a létező jogszabálynak megfelelő módon történt minden. És egy dologban egészen biztos lehet frakcióvezető úr: az, hogy egyetlen egy fillér közpénz nem szerepelt ebben a kampányban és az ellenzék kampányaiban. Ezzel ellentétben az itt felhánytorgatott összegek sokszorosát költötték el feltehetően közpénzből olyan emberek, akik megpróbálják a városvezetést és őt lejáratni - tette hozzá.

Módosították az idei költségvetést

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot 18 igennel, 12 nem szavazat ellenében fogadta el a testület.

Az előterjesztés szerint a módosítás célja a költségvetési rendelet "aktualizálása", annak érdekében, hogy az érintett címeken a szükséges előirányzatok rendelkezésre álljanak, a módosított bevételek a költségvetési egyensúlyt biztosítva szolgáljanak a kiadások fedezetéül. Emlékeztettek arra, már a költségvetés elfogadásakor ismert volt a bevételek egyenetlen beérkezéséből következő pénzforgalmi kockázat, hiszen annak kezelésére az önkormányzatnak minimálisra csökkent a tartaléka, és a hitelkerete sem engedett nagy mozgásteret. Világossá vált, hogy ha a főváros által nem befolyásolható lépések miatt nem érkeznek be a tervezett források, akkor likviditási problémák alakulhatnak ki.

A fővárosi önkormányzat történetében nominálisan a legmagasabb összegű likviditáskezelési programot kellett végrehajtani,

hogy elkerülhető legyen a fizetésképtelenség, akár csak részben is - írták. A "túlélőprogram" sikeres volt, a fővárosi önkormányzat által működtett közszolgáltatások színvonalát nem kellett csökkenteni, és a bérek kifizetése sem volt veszélyben.

Ez ugyanakkor önmagában ez nem jelenti azt, hogy az idei költségvetési évet az elfogadott költségvetési rendelet szerinti módon zárják. Továbbra is kérdéses a kormányzattól várt összegek - Lánchíd, energiatámogatás, hitelfelvétel jóváhagyása - beérkezése, valamint a szolidaritási hozzájárulás kapcsán zajló per kimenetele. A négy tétel mintegy 55 milliárd forintot tesz ki - összegezték. További intézkedéseket látnak szükségesnek, hogy lehetőség legyen reagálni azokra az esetekre is, ha a fővárosi önkormányzatnak "nem nyújt szektorsemleges módon forrásokat a kormány".

Az első félévi adatok alapján felülvizsgálták a kiadási és a bevételi oldal várható teljesülését. Ennek során 13,8 milliárd forinttal csökkentették az idei kiadásokat, amelyek egy része áthúzódik majd a jövő évre - olvasható az előterjesztésben. Jelezték,

ha a kormányzattól függő tételeket nem bírálják el pozitívan, akkor az utolsó negyedévben szükség lehet olyan pénzügyi lépésekre, amelyek lehetővé teszik a forrásszükséglet átstrukturálását.

A vitában Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arról beszélt, áprilisban azt látták, ha nem változtatnak a főváros finanszírozásán, akkor mínusz 76 milliárdon állhatott volna augusztus végén a költségvetés. A "túlélőprogramnak" köszönhetően elérték, hogy a várost működésben tartsák.

Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester arról beszélt, a városvezetés azt mondja, hogy mindenki más felelős azért, hogy csődbe ment a főváros. "Ezt a várost Önök vitték csődbe, ugyanis rengeteg pénzt hagyott itt az előző városvezetés, de "kitakarították" a kasszát és mínuszban vannak" - jelentette ki. Azt mondta, a városvezetésre is igaz az: "a baloldaliakkal mindig az a baj, hogy kifogynak a mások pénzéből".

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője úgy fogalmazott, a költségvetési rendelet módosítása azt jelenti, hogy "a döglött lovat áthúzzák idénről jövőre, nem megoldják a problémát, hanem elodázzák". A politikus cinikusnak nevezte, hogy a városvezetés túlélőprogramnak nevezi a főváros eladósítását.

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, a testületben ülő képviselőknek közösen kellene fellépniük az emberek érdekében, akár a kormányzattal szemben. Ugyanis a szolidaritási hozzájárulás egy olyan sarc, ami sérti az emberek és az önkormányzatok érdekeit - tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, a főváros nem más pénzéből fogyott ki, hanem a kormány vette el a fővárosi önkormányzat pénzét. A fővárosnak pénzügyi megszorításokat kellett elviselnie amellett, hogy a koronavírus-járvány és az energiaválság után is "talpon maradt". A kormányzati elvonások sokkal nagyobb összeget jelentettek, mint amit megörököltek az előző városvezetéstől - mondta a főpolgármester, aki szerint van egy kormányzati szándék a város tönkretételére, és ennek a politikának "falaznak" a Fidesz-KDNP fővárosi képviselői.

A főpolgármester közölte azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt indult perhez kapcsolódóan a bíróság szerdán elrendelte az azonnali jogvédelmet, azaz megtiltotta, hogy a főváros szerinti jogtalan követelést az állam inkasszó segítségével érvényesítse.

Az ülésen a képviselők - 18 igennel, 11 tartózkodás mellett - elfogadták a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetési programjának alapvető szabályairól szóló rendeletet, amelynek fő célja, hogy kiszámítható módon határozza meg a közösségi költségvetés kereteit. A rendelet

az ötletbeadásra és a szavazásra jogosultak körét,

a közösségi költségvetés keretösszegének meghatározására,

az ötletek beadására és szűrésére,

a szavazás folyamatára, valamint

a nyertes ötletekről szóló döntésre vonatkozó alapvető szabályokat határozza meg.

A rendeleti szabályozás a program jelenlegi tartalmát, működését érdemben nem változtatja meg, de stabil keretet ad - írták az előterjesztésben.

A fővárosi képviselők várhatóan október 25-én üléseznek legközelebb.