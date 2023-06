Ukrajna tudja, kiket hoztak Magyarországra az oroszok segítségével

Gazdasági adatok tekintetében ma itthon nem számítunk fontosabb adatközlésre, a nemzetközi porondon az Eurostat publikálta a májusi EU-s inflációs adatokat - a friss számok értelmében a magyar infláció sokkal magasabb, mint bárhol máshol Európában, a májusi rangsor szerint a második helyezettre is közel 10%-pontot ver a magyar áremelkedés mértéke. Ezen felül a nagy jegybankok kamatdöntéseit emészthetik ma is a piacok, szerda este a Fed, tegnap délután pedig az EKB tette közzé döntését. Előbbi ideiglenesen leállt a kamatemelésekkel, utóbbi pedig ismét emelt az irányadó kamaton ráadásul további emelések is várhatók még egészen addig, amíg a jelenleginél sokkal határozottabb dezinfláció nem lesz megfigyelhető. Egyre meredekebb emelkedést lehet látni Európa tőzsdéin, a német DAX ennek köszönhetően új történelmi csúcsra is tudott kerülni - a magyar piac alulteljesít a mezőnyben.