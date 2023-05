Megváltozott az Infostart: megújult külső, megszokott tartalom

Több mint öt évvel ezelőtt indult el az Infostart, és az eltelt időszak alatt a hazai online hírpiac egyik fontos szereplője lett. Úgy gondoltuk, eljött az idő, hogy felfrissítsük hírportálunk arculatát – hosszas tervezés és előkészítés után mostantól az olvasók (valamint a hallgatók és a nézők is) tapasztalhatják ennek az eredményét.

Ami az egyik legfontosabb: a tartalom nem változik, ugyanúgy hiteles, megbízható és releváns hírszolgáltatást kínálunk a nap 24 órájában azoknak, akik valóban csak a hírekre kíváncsiak, hogy önálló véleményt alkothassanak.

Ami új lett: megváltozott a címlap elrendezése, a változással szándékaink szerint sokkal áttekinthetőbb lesz a portál nyitó oldala. A legfelső zónában a nap legfontosabb híreit kínáljuk, azt is jelezve, ha a témában több friss, napi cikkünk van már. A legérdekesebb híreinket az Aktuális rovatba gyűjtjük, alatta pedig minden érdekes és releváns cikkünk elérhető lesz a címlapról.

Külön gyűjtődobozt kaptak az InfoRádió Aréna című műsorának aktuális videói, valamint megújult az okosrádió felülete, ahol mostantól ismét letölthetők az InfoRádió legfrissebb politikai, gazdasági, sport-, időjárási vagy közlekedési hírei is.

Átalakult a címlap legfelső része: a bal felső sarokban lévő nagyítós ikonra kattintva érhetők el a korábban megszokott rovatok, valamint itt lehet keresni a cikkekben, az Arénákban, illetve a podcastokban/magazinokban.

Megváltozott a hírlevél-feliratkozás rendszere is. Mostantól egy rövid regisztráció után a felhasználó szabadon választhat, hogy a napi három hírlevél közül melyekre tart igényt, sőt külön dönthet arról is, hogy szeretne-e soron kívül értesülni rendkívüli híradásainkról.

A címlap tetején az InfoRádió – Aréna feliratra kattintva azonnal elérhetők az egyedi audio- és videotartalmak, így az Aréna-adások vendégeinek listája, illetve az interjúk hang- és videofelvétele, a tematikus podcastcsatornák, továbbá a honlapra felkerülő InfoRádió-hanganyagok.

Az Élő gomb segítségével pedig egyetlen kattintással hallgatható az ország első és egyetlen hírrádiójának adása is.

A cikkek látványvilága is megváltozott: nagy, látványos képpel indul minden cikk, hangsúlyos helyet kaptak a képi elemek, de a betűtípust is úgy választottuk ki, hogy segítse az olvasást, akár számítógépen, akár mobileszközön nyitja meg a felhasználó. Újfajta kiemelésekkel segítünk olvasás közben, hogy a lényeges pontokra felhívjuk a figyelmet, és azzal is az olvasót szolgáljuk ki, hogy a cikkek szövege mellett megtalálja a legfrissebb és a legolvasottabb híreink listáját is. Ezenkívül a cikkek alatt kattintás nélkül navigálhat a címlapra, és választhat újabb olvasnivalót magának.

Mert az egész arculatfrissítés azért készült, hogy az olvasó még otthonosabban érezze magát az Infostarton, és könnyebben megtalálja az őt igazán érdeklő híreket, interjúkat, hanganyagokat.