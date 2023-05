Megvalósítható a nukleáris fegyverek nélküli világ – a nap hírei

A G7-országcsoport nyilatkozatban jelezte: új kezdeményezést indított a gazdasági kényszerítés felszámolására. Egyben intézkedéseket helyeztek kilátásba a gazdasági függőséget fegyverként felhasználó szereplők ellen. A G7-országcsoport szerint a világban nyugtalanítóan megnőtt a mások gazdasági gyengeségeinek kihasználásán alapuló esetek száma. Bár a közleményben nem nevezték meg Kínát, a javasolt kezdeményezés részletes ismertetésekor a brit kormány rámutatott: Peking megpróbálja kihasználni gazdasági erejét az Ausztráliával és Litvániával folytatott politikai vitákban.

Megvalósítható a nukleáris fegyverek nélküli világ ENSZ-főtitkár szerint. António Guterres a Kyodo japán hírügynökségnek adott interjút a világ hét legfejlettebb iparú országának hirosimai csúcstalálkozója alkalmával. Kisida Fumio japán miniszterelnök a "nukleáris fegyverek nélküli világ megvalósítását" tette a csúcstalálkozó fő témájává.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult olasz kollégájához, amelyben biztosította, hogy a magyar nemzet e tragikus napokban is Olaszország mellett áll. A kormányfő az Észak-Olaszországot napok óta sújtó pusztító áradások kapcsán írt Giorgia Meloninak, amelyek számos halálos áldozatot követeltek, és több tízezer embert fosztottak meg otthonuktól. Orbán Viktor kifejezte részvétét és együttérzését az áldozatok hozzátartozóinak, és gyors felépülést kívánt a szerencsétlenség sérültjeinek.

Haladéktalan, mellébeszélés nélküli, egyértelmű és világos választ vár Brüsszeltől Ukrajna Magyarországgal szembeni, újabb zsarolásával kapcsolatban a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője. Deutsch Tamás azt mondta, nemrég kiderült, egy februári találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt javasolta, hogy robbantsák fel a Barátság-kőolajvezetéket, amely létfontosságú Magyarországnak. Deutsch Tamás rámutatott, a Barátság-kőolajvezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be Közép-Európa és Magyarország olajellátásában.

Egy agresszív, néhány száz fős tömeg egy órán keresztül folyamatosan és összehangoltan, erőszakkal próbált áttörni a rendőrsorfalon a pénteki esti diáktüntetés után Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A rendőrök 15 embert igazoltattak és két esetben feljelentést tettek csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt.

Tiltakozik a Budavári Palotanegyedet érintő új kormányjavaslat ellen a Párbeszéd. Az ellenzéki párt szerint a budaváriak nem akarnak folyamatosan építési területen élni. V. Naszályi Márta, a Párbeszéd I. kerületi polgármestere elmondta, hogy a parlament előtt van egy törvényjavaslat, amely szerint a kiemelt kormányberuházásoknál nem kellene figyelembe venni azt a fővárosi rendeletet, amely alapján ha egyszer felbontották az utat, akkor öt évig nem lehet újra felbontani.

Részt vesz az új pedagóguséletpálya-törvényről, azaz a státusztörvényről tartott egyeztetésen az LMP, amely azt fogja képviselni a megbeszélésen, hogy vonják vissza a jogszabálytervezetet. Erről az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese írt Facebook-bejegyzésében. Kanász-Nagy Máté sürgette a pedagógusok béremelését is, szerinte nem kell várni az Európai Unióra.

A Magyar Olimpiai Bizottság is részesülhet a TAO-keretből – jelentette be a sportért felelős államtitkár a Magyar Olimpiai Bizottság éves rendes közgyűlésén. Schmidt Ádám felidézte, hogy a péntek este érvénybe lépett kormányrendelet-módosítás értelmében 124,9 milliárdról 125,2 milliárd forintra emelkedett a sporttámogatásra fordítható éves társaságiadó-keret. Ebből az összegből a hat látvány csapatsportág mellett újra részesülhet a MOB is, így idén lehívhatja a sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges 167 millió forintot.

Közösen mutatkoztak be a londoni Magyar Házban Európa kulturális fővárosai, köztük Veszprém. Az idén Veszprém és a Balaton-régió mellett Temesvár és a görögországi Elefszína is viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet. A rendezvényen ismertetett adatok szerint az idei első 3 hónapban 840 különböző kulturális esemény volt Veszprémben és számos Balaton környéki településen, az év végéig háromezer eseményt terveznek a program szervezői.

Életbe lépett a műszaki vizsgákra vonatkozó új szabályozás, amelyet egy uniós rendelet ír elő. Ez alapján rögzítik majd az autó valós fogyasztását is, ha a tulajdonos hozzájárul. Az uniós szabály alapján a 2021-től nyilvántartásba vett hagyományos autóknál, valamint a hibrideknél a valós üzemanyag-fogyasztást, a villanyautóknál pedig az energiafogyasztást is megnézik a műszaki vizsgákon. Az autós ugyanakkor dönthet úgy, hogy megtiltja a fogyasztási adatok kigyűjtését.

Rasovszky Kristóf aranyérmet nyert a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának második állomásán, Olaszországban. Az olimpiai ezüstérmes magyar versenyző a 10 kilométeres viadalon magabiztos győzelmet aratott. A verseny másik magyar versenyzője, Betlehem Dávid az ötödik helyen csapott a célba.