Rasovszky-parádé Szardínián

A veszprémiek kiválósága – aki tavaly holtversenyben az olaszok sztárjával, Gregorio Paltrinierivel megnyerte a sorozatot – 1:47:17.6 órás remek teljesítménnyel csapott célba. A második helyen a hazai közönség előtt szereplő Domenico Acerenza végzett, míg a harmadik a német Oliver Klemet lett.

„Van, hogy a jó dolgokra kicsit várni kell, de végre megint sikerült – mondta a verseny után Rasovszky Kristóf. – Nem volt könnyű menet, amikor a második kör végén kimentünk frissíteni, egy olasz komolyan feltartott, mire kievickéltem (Szokolai) Laci bához az italomért, vesztettem vagy húsz métert. És ebben a fázisban Greg (Paltrinieri) komoly tempót diktált, emiatt szét is szakadt a mezőny, nekünk is meg kellett húzni Dáviddal, hogy utolérjük újra. Aztán a negyedik kör kifejezetten lassúra sikeredett, emiatt annyira nem voltam boldog, mert azért az üldözőbolyban is akadt jónéhány srác, aki nem rossz úszó. Az utolsó két körre ezért erősítettem, ha már Greg nem pörgött fel, igaz, mint utóbb elmondta, ő ekkorra elfáradt. Úgyhogy megint mentünk elöl hatan, bár a hajrára fordulva egyszercsak feltűnt egy német sapka, amin kissé meglepődtem: kiderült a fiatal Oliver Klemet utolért bennünket, és elég komolyan jött, végül harmadik lett. Nekem viszont most nagyon összeállt a vége, már Egyiptomban is éreztem, hogy a finisben én vagyok a leggyorsabb, ráadásul most időben indultam meg.”

Az olimpiai ezüstérmes sportoló hozzátette, most, hogy az egyetemi kötelezettségeit letudta az elmúlt hónapokban, végre csak az úszásra koncentrálhat. „Talán ez is látszott ma, hogy teljesítettem a gyakorlatokat, így végre tudok pihenni edzések között. De az fontos, hogy egy pillanatig sem készültünk erre a versenyre, kizárólag a világbajnokság van a fókuszban, még pénteken is edzettünk egy órát, aztán irány a bécsi reptér, érkezés ide, ma azonnal verseny, szóval nem pihentünk rá, hanem munkából sikerült úgy ahogy, aminek jó üzenete van” – olvasható Csurka Gergely, a MÚSZ sajtófőnökének közleményében.

A verseny másik magyar versenyzője, Betlehem Dávid az ötödik helyen csapott a célba (1:47:23.7), maga mögé utasítva ezzel Paltrinierit.

Az öt álommásból álló vk-sorozat jövő hétvégén Portugáliában folytatódik.

Világkupa, 2. állomás, Szardínia

Férfiak: 1. Rasovszky Kristóf 1:47.17.60... 5. Betlehem Dávid 1:47:23.20

(A női versenyben nincs magyar induló.)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt