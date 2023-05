Újfajta üzemanyagot tesztelnek Ferihegyen

A magyarországi székhelyű fapados légitársaság egyik menetrendszerinti járatába szerdán délelőtt már olyan kerozint tankoltak, amely csaknem 40 százalékban zöldüzemanyagot is tartalmaz.

Az újfajta kerozint a Mol egyelőre még csak importálja, de a távlati cél az, hogy – ahogy a közúti közlekedésben már most is, úgy – a légi közlekedés számára is gyártson az olajtársaság fenntartható üzemanyagot – mondta az InfoRádiónak Zsótér Csaba, a Mol-csoport Üzemanyag Üzletágának ügyvezető igazgatója. Egyelőre a világ legnagyobb megújuló dízelt gyártó cégétől, a Neste-től vásárolják a MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) néven futó üzemanyagot. A finn vállalat Írországban gyártotta ezt a terméket, a Mol pedig Belgiumból, Gent városából szállította ide tankerrel.

A repülőterek karbonkibocsátásának 95 százalékáért a légijárművek felelősek, a fenntartható üzemanyag térnyerésének ezért kiemelt szerepe van minden légikikötő, köztük a Budapest Airport zöld stratégiájában is. Katona Sarolta, a Budapest Airport fenntarthatósági vezetője szerint ez egy nagyon nagy lépés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető cég életében, de a partnereik életében is, ugyanis a piaci trendek alapján a fenntartható üzemanyag irányába mozdul el a légi közlekedési szektor is. Mivel a légiközlekedés egy nagyon fontos összekötő kapocs az országok között, ezért mindenképpen fenn kell tartani a jövőben is, ezért közös cél, hogy zöldítsék.

A kerozinnál 3-5-ször drágább a fenntartható üzemanyag előállítása, de ez az egyetlen járható út ahhoz, hogy a légitársaságok csökkentsék széndioxid-kibocsátásukat – mondta Keszei Adrienn, a Wizz Air fenntarthatósági menedzsere az InfoRádióban. Véleménye szerin a légi közlekedésnek legnagyobb kihívása jelenleg az, hogy nincs olyan repülőgép-technológia, ami a karbonsemlegességet elősegítené. Egy hosszabb távú terv, és az egyetlen olyan érhető elem ezen a hosszú úton a SAF, a fenntartható üzemanyag, mivel ez az egyetlen olyan lehetőség, ami nagy mértékben csökkenti az üzemanyag létrehozásának karbonkibocsátását, ezzel pedig a légitársaság indirekt kibocsátását is. Mindemellett a SAF-nak a direkt karbonkibocsátása is alacsonyabb.

A Wizz Air Magyarországon a Mol importtevékenységével jut hozzá fenntartható üzemanyaghoz. Az Egyesült Királyságban azonban már van saját tőkebefektetésük is alternatív kerozinra. A társaság 5 millió brit fontot fektetett be egy bioüzemanyagot fejlesztő vállalatba, amely a szennyvíziszapból állít elő fenntartható üzemanyagot a légi közlekedés számára. Mi az SAF? A fenntartható repülőgép-üzemanyag (Sustainable Aviation Fuel, azaz SAF) egy új generációs repülőgép-üzemanyag, amely fenntartható módon előállított, megújuló hulladékokból és maradék nyersanyagokból készül. A Neste MY Sustainable Aviation Fuel tiszta formában és az életciklusa során akár 80%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását a fosszilis repülőgép-üzemanyag használatához képest (a bevált életciklus-értékelési (LCA) módszerekkel, például a CORSIA módszertannal kiszámítva). A Neste MY SAF üzemanyagot „drop-in” üzemanyagként lehet használni, mivel kompatibilis a meglévő repülőgép-hajtóművekkel és repülőtéri infrastruktúrával, így ezekbe nem kell külön beruházni. Használat előtt a Neste MY fenntartható repülőgép-üzemanyagot fosszilis repülőgép-üzemanyaggal keverik, és tanúsítják, hogy megfelel az ASTM repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó előírásoknak.

Nyitókép: Budapest Airport