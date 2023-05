Böröndi Gábor: Magyarország megérdemli, hogy ütőképes hadserege legyen - a nap hírei

Valószínűleg több napig is eltart a vasúti pálya helyreállítása a Hajdúhadház és Újfehértó között kisiklott tehervonat balesete után - közölte a MÁV Zrt. debreceni pályavasúti területi igazgatóságának vezetője. Hadnagy Attila a helyszínen elmondta, hogy egy Záhonyból Hegyeshalmon át Ausztriába tartó, vasércet szállító teherszerelvény harmincöt kocsijából kilenc siklott ki, teljesen elzárva a kétvágányú, villamosított pályaszakaszt. Mindkét irányban járhatatlanná vált a vasúti pálya és a felsővezeték-rendszer is jelentősen megrongálódott. Hozzátette: a kár százmilliós nagyságrendű is lehet. A balesetben senki sem sérült meg, az utasokat Hajdúhadház és Újfehértó között pótlóbuszok szállítják. A vasútvonalon jelentős késésekre kell számítani.

Az anyák szerepe, a családok és a gyermekek mellett a nemzet számára is rendkívül fontos, ezért is döntött a kormány arról, hogy minden támogatást meg kell adni azoknak, akik gyermeket vállalnak – mondta Anyák Napja alkalmából Hornung Ágnes, családokért felelős államtitkár. Kiemelte: bevezették a családi adórendszert, a családi adókedvezményt, a 4 vagy többgyermekes anyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét, elengedték a gyermeket vállaló fiatalok diákhitel tartozását, növelték a CSED-et, és a 30 év alatti édesanyáknak sem kell már szja-t fizetniük. Kitért arra is, hogy emellett számos intézkedéssel támogatják az örökbe fogadó anyákat és családokat is.

Az uniós források folyósításának vitája nem a jogállamiságról szól, hanem a nyomásgyakorlásról és a politikai zsarolásról – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. Dömötör Csaba azt mondta: mivel Brüsszelben nem azt a politikát képviselik, mint amit az európai állampolgárok elvárnak, ezért irányváltásra lenne szükség az Európai Unió vezetésében. Felidézte a Századvég közvéleménykutatását, amely szerint a megkérdezett európai állampolgárok többsége azt gondolja, hogy az Oroszország elleni gazdasági szankciók sok kárt okoztak Európának. Megismételte: Magyarország mindenképpen nemet mond azokra a büntetőintézkedésekre, amelyek gazdasági károkat okoznának neki és továbbra is a békepárti hangot szeretné erősíteni Brüsszelben.

Magyarország megérdemli, hogy ütőképes hadserege legyen – jelentette ki az első állománygyűlésen a Honvéd Vezérkar új főnöke. Böröndi Gábor elmondta: a jövőben kiképzések, felkészítések, gyakorlatok várhatók, ugyanakkor azt is megígérte, hogy ott lesz a katonákkal, vezeti őket, mert a vezetés alapja a bizalom, és ő bízik a katonákban. A legfontosabbnak a becsületet, az egyenruha és a másik tiszteletét, valamint az erkölcsi értékeket említette. Az állománygyűlésen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mellett a tárca vezetői, valamint a Magyar Honvédség alakulatainak parancsnokai vettek részt.

Országos plakátkampányt indított az áremelkedésről a Demokratikus Koalíció. Barkóczi Balázs, az ellenzéki párt szóvivője azt mondta: az üzenetet elsősorban vidékre és a kisebb településekre viszik el. Hozzátette: Magyarország bajban van, amit szerinte minden bevásárlásnál érezni lehet. Úgy vélte: az infláció alapjaiban kezdte ki a mindennapi megélhetést, a fizetések és a nyugdíjak évek óta nem tartanak lépést az áremelésekkel.

Beismerő vallomást tett az a 20 éves férfi, aki csütörtökön késő este gépkarabéllyal lőtt le 8 embert, és további 14-et megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén. Az elkövető azt vallotta, hogy a településeken élőket akarta megfélemlíteni. Az ügyészség minősített emberöléssel, fegyverek és robbanószerek illegális birtoklásával, viselésével és kereskedelmével, valamint emberrablással vádolja. Az utcai lövöldözés előtti napon egy 13 éves fiú ölte meg 8 társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további 6 diákot megsebesített. Egyikük még mindig életveszélyes állapotban van. Szerbiában nemzeti gyászt tartanak. A lövöldözések után a szerb elnök a fegyvertartásra vonatkozó jogszabály szigorítását jelentette be. A kormány 14-ről 12 évre csökkenti a büntethetőség alsó korhatárát, emellett állandó rendőri felügyeletet rendel el minden szerbiai iskolába.

Lemondott Branko Ruzic szerb oktatási miniszter, négy nappal az után, hogy egy 13 éves fiú egy iskolai lövöldözés során megölte nyolc társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további hat diákot megsebesített. A politikus közölte, már az iskolai lövöldözés napján felajánlotta lemondását, ám a háromnapos nemzeti gyász alatt volt ideje ezen töprengeni, és meghozni az egyetlen észszerű és tisztességes döntést.

Milliók részvételével több tízezer utcabál kezdődött Nagy-Britanniában III. Károly király koronázásának alkalmából. A háromnapos hétvégén nagyszabású eseménysorozattal ünneplik Károly és Kamilla koronázását. A rendezvények központi elemei közé tartozik a Nagy Koronázási Ebédek nevű össznépi utcabálsorozat is, amelyet országszerte a helyi lakóközösségek szerveztek vasárnapra többmilliós részvétellel. Hivatalos becslések szerint több mint 50 ezer utcabálon ünneplik az uralkodó és felesége koronázását. Nagyszabású utcabál kezdődött délután a Downing Streeten is, ahol Rishi Sunak brit miniszterelnök hivatala és rezidenciája előtt állítottak fel egy hosszú, ételek és italok nagy választékával megterített asztalt.