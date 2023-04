Kormánydöntés: jön a kötelező akciózás az élelmiszerüzletekben

Amíg háború van, addig magas infláció is lesz, de a kormány mindent megtesz azért, hogy év végére egy számjegyű mértékre szorítsa le – közölte Gulyás Gergely, mielőtt bejelentette, hogy – amint azt már Orbán Viktor a rádióinterjújában jelezte – meghosszabbítják az élelmiszerekre vonatkozó árstopokat, és most kiderült, hogy két hónappal, június 30-ig.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt arról is, hogy további lépéseket is tesz a kormány az árak leszorítása érdekében. Szentkirályi Alexandra ismertette is a részleteket a Kormányinfón. Az egyik ilyen lépés az online árfigyelő rendszer bevezetése lesz – legkésőbb július elsejéig –, ennek révén a fogyasztók tisztában lesznek az árakkal, de az árképzést a Gazdasági Versenyhivatal is folyamatosan vizsgálni fogja. Közben pedig folytatódnak a boltokban a hatósági ellenőrzések is, eddig 6428 boltban jártak már az árstopos szabályok betartását figyelő ellenőrök. "Nincs helye ebben a helyzetben a nyerészkedésnek" – jelentette ki a kormányszóvivő.

Egy görög és francia mintára kialakított új eszközről is döntött a kormány:

akciók meghirdetésére fogja kötelezni az üzleteket.

Szentkirályi Alexandra azt mondta, a részleteket még most dolgozza ki a szaktárca, de az már ismert, hogy az alapvető élelmiszereket húsz kategóriába sorolják be, és a termékcsoportokban az előző harminc nap legolcsóbb árához képest legalább tíz százalékkal kell olcsóbban kell kínálni egy-egy szabadon választott terméket, és hetente változhatnak ezek az áruk, de árstoposok nem lehetnek.

A kötelezettséget legkésőbb június elsején vezetik be, és Szentkirályi Alexandra szavai szerint a kisebb boltokra nem vonatkozik majd, csak bizonyos árbevétel felett a kiskereskedelmi láncokra.

Nyitókép: estherpoon/Getty Images