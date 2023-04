A jövőnk múlik azon, hogy miként bánunk a természeti erőforrásainkkal - a nap hírei

A jövőnk múlik azon, hogy képesek vagyunk-e a természeti erőforrások mennyiségéhez szabni az igényeinket – jelentette ki az agrárminiszter egy tudományos konferencián. Nagy István kifejtette: ennek a jövőképnek a megvalósulása érdekében a minisztérium feladata a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének növelése és piacra jutásának javítása, illetve az élelmiszer-önellátás biztonságának szavatolása. Ezen kívül a klímaváltozáshoz alkalmazkodó és környezetkímélő gazdálkodás megteremtése is kiemelt feladat a miniszter szerint.

A magyar nemzeti érdekeket szolgálja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 24 óra alatt kiléptette Magyarországot a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bankból - jelentette ki a Jobbik - Konzervatívok elnöke. Gyöngyösi Márton kémbankként hivatkozott a pénzintézetre. Az ellenzéki politikus bejelentette továbbá, hogy pártja a szövetségesek bizalmának visszaszerzése érdekében követeli a kormánytól Svédország NATO-csatlakozásának mihamarabbi ratifikálását.

Adatigénylést nyújt be a balatonföldvári önkormányzat strandfejlesztési pályázatainak ügyében a Párbeszéd-Zöldek. Szabó Rebeka, a párt társelnöke elmondta: már többször felhívta a figyelmet arra, mennyire károsnak tartja a Balaton beépítését, a Balatonföldváron zajló kikötőépítését. Hozzátette: a helyi civilek is tiltakoznak, mert a beruházással a település nyugati strandját egy vitorláskikötő építésével tönkreteszi a helyi önkormányzat, miután 42 ezer négyzetméter vízterületet vesz el a Balatonból.

Az LMP zöldebb, fenntarthatóbb és élhetőbb fővárost szeretne - jelentette ki a párt frakcióvezető-helyettese. Kanász-Nagy Máté úgy fogalmazott: a főváros fejlesztése nem csupán a fővárosi önkormányzat feladata és felelőssége, hanem a kormányé is. Ugyanakkor felidézte: Lázár János építési és közlekedési miniszter számos budapesti fejlesztést és a fővárosnak járó forrást függesztett fel vagy vont vissza, például a Nyugati pályaudvar projektet is. Ezért a politikus arra szólította fel a tárcavezetőt, hogy biztosítsa a fővárosnak járó forrásokat.

A havi csapadékösszeg duplája hullott Sopron térségében - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. A közlés szerint az elmúlt két nap során országszerte esett az eső, de a legtöbb csapadék az Északnyugat-Dunántúli térségben volt, ahol az áprilisi havi csapadékösszeg országos átlagának kétszerese hullott. Fertőrákoson a mérőállomás 79 milliméter esőt mért, így a térségben jelentősen javult a talajállapot.

Új autóbuszjáratot indít májustól a BKK a hegyvidéki területek közösségi közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a 210-es új járat május 1-jén indul, és Észak-Pestről hétköznap a Svábhegyig, hétvégén pedig a Normafáig fog járni a jelenleg autómentes Lánchídon át közlekedve reggeltől kora estig csúcsidőben 15, míg azon kívül 20 percenként indulva.

Aláírta a tömegtüntetéseket kiváltó nyugdíjtörvényt a francia elnök - írta hivatalos közlönyében a párizsi kormány. Az államfő röviddel azután emelte jogerőre a törvényt, hogy azt a francia alkotmánytanács a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelésével együtt jóváhagyta. A testület ugyanakkor elutasította az ellenzéki baloldal által a reformról kezdeményezett népszavazási javaslatot. A kormány szeptembertől kívánja alkalmazni az új törvényt.

Japánban egy füstbomba robbant fel, amikor a miniszterelnök választási beszédet tartott volna az április 23-i aprlamenti alsóházi képviselőválasztás kapcsán. Kisida Fumiot sértetlenül kimentették a helyszínéről. A japán médiában megjelent felvételek tanúsága szerint a robbanás hangjára a miniszterelnök fedezéket keresett, a rendőrök pedig ártalmatlanná tettek egy személyt a helyszínen. Egy rendőr könnyebb sérülést szenvedett.

A budapesti nyitóünnepséggel megkezdődött a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia, melynek keretében több helyszínen programokkal, artistaprodukcióval, koncertekkel, utcaszínházi performanszokkal várják az érdeklődőket. A duna-parti megnyitóünnepségén, a Nemzeti Színháznál Vidnyánszky Attila, a rendezvénysorozat művészeti vezetője elmondta, hogy négyéves előkésztő munka eredményeként, több mint 100 partnerintézmény közreműködésének köszönhetően kezdődhet meg a fővárosban a Nemzetközi Színházi Olimpia.

Gluténmentes rágcsákat hív vissza és von ki a forgalomból a Lidl Magyarország. Az áruházlánc intézkedésére azért van szükség mert a Snack Day márkájú gluténmentes tallér sajttal és a gluténmentes tallér medvehagymával nevű termékeken, nem jelölték a gluténtartalmat - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A NÉBIH egyúttal felhívja a gluténérzékeny vásárlók figyelmét, hogy ne fogyasszák el a terméket. A visszahívás minden 100 grammos terméket érint, minőségmegőrzési időtől függetlenül. A visszahívásban érintett tallérok a Lidl bármelyik üzletbe visszavihetők, azok árát pedig blokk nélkül is visszatérítik a vásárlóknak.

Világsztárokat felvonultató koncert követi a brit uralkodó, III. Károly király koronázását. A Buckingham-palota ismertette a fellépők még mindig nem teljes listáját, amelyen szerepel a Take That, Katy Perry és Andrea Bocelli neve is. III. Károly koronázása május 6-án lesz a londoni Westminster-apátságban, erre a napra a brit kormány soron kívüli munkaszünetet hirdetett. A London közepén, a parlamenttel szemközt emelkedő apátság több mint 900 éve az angol-brit uralkodók hagyományos koronázó temploma.