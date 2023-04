Még nem lehet kivezetni az árstopokat a miniszterelnök szerint - a nap hírei

25 százalékos infláció mellett nem lehet kivezetni az árstopokat – jelentette ki reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: vannak áresések az élelmiszerboltokban, de még kevés terméknél tapasztalható. Kiemelte: áprilisban érzékelhetőbb, általánosabb infláció-csökkenést vár, május-júniusban pedig már jelentős esésre számít. Az MSZP üdvözölte a bejelentést, mondván: az emberek nagyon nehezen tudják megvásárolni az alapvető élelmiszereket. A Jobbik-Konzervatívok viszont az intézkedés eltörlését követeli, és inkább rászorultsági alapon támogatná a magyar családokat.

Az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozik az online árfigyelő adatbázist koordináló munkacsoporthoz – erről állapodott meg a miniszter és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. A Gazdasági Versenyhivatal és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium márciusban jelentette be, hogy közös munkacsoportot hoz létre a lakosság számára is elérhető online árfigyelő adatbázis kifejlesztésére.

Megjelent a kormány határozata arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból. Orbán Viktor kormányfő reggeli rádióinterjújában azt mondta: a szankciók gyakorlatilag megsemmisítették a pénzintézetet, amelyből várhatóan az oroszok is kilépnek.

Javult a folyó fizetési mérleg egyenlege februárban az előző hónaphoz képest. A deficit 620 millió euróval 160 millió euróra csökkent a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.

Tovább csökkent a hazai gázfogyasztás márciusban és az első negyedévben is. Az Energiaügyi Minisztérium arról tájékoztatott, hogy a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest negyedével kevesebb földgázt használt fel Magyarország.

Horvátország 2025-re a kétszeresére növeli a krki LNG-terminál kapacitását. Az érintett horvát vállalat egy norvég céggel írt alá szerződést egy 22,9 millió euró értékű átalakító modul beszerzéséről, amely lehetővé teszi a bővítést.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság vette át a Nemzeti Népegészségügyi Központtól a szűrőbuszokat és az azok irányítását végző munkavállalókat. A főigazgatóság közölte, hogy a járműveket a szükséges orvostechnikai eszközök felszerelése után áthelyezi azokba a feladatra kijelölt kórházakba.

Az ország legkorszerűbb sugárterápiás központja jött létre a Debreceni Egyetemen azzal, hogy világszínvonalú berendezéseket adtak át az egyetem onkoradiológiai klinikáján – közölte az intézmény kancellárja. Bács Zoltán ismertetése szerint egyidejűleg két lineáris gyorsítót, egy CT-t, és egy besugárzástervező rendszert helyeztek üzembe, a beruházás 2,2 milliárd forint kormánytámogatásból valósult meg.

Lemondott az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöki tisztségéről Maróth Miklós április 15-ei hatállyal - közölte a szervezet Kommunikációs Osztálya. A közlemény szerint Maróth Miklós saját tudományterületén végzett munkáját tovább folytatja, emellett egy új, a magyar tudomány fejlesztésére irányuló jelentős program megvalósításán szeretne dolgozni.

Május 31-ig lehet teljes összegben felhasználni a SZÉP-kártyán lévő összegeket – figyelmeztetett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A bennragadt pénzeket 15 százalékos díj terheli.

Csaknem fél százalékkal csökkent februárban a vendégéjszakák száma - közölte a KSH. A jelentés szerint a kereskedelmi szálláshelyeken 552 ezer vendég 1,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1, a vendégéjszakáké 0,4 százalékkal maradt el a tavaly februáritól.

A francia alkotmánytanács jóváhagyta a tömegtüntetéseket kiváltó nyugdíjtörvényt. A kilenc alkotmánybíró a reform egyes - másodlagos fontosságú - elemeit eltávolította, a 36 cikkből hatot, de a legvitatottabb elemét, a korhatáremelést jóváhagyta. Az alkotmányossági vizsgálat volt az utolsó lépés a törvény kihirdetése előtt, amelyet így már a hétvégén megtehet a köztársasági elnök.

Meglepetésszerű harckészültségi ellenőrzést tartanak az orosz Csendes-óceáni Flottánál. Külön is tesztelik a hadászati tengeralattjárók fegyverhasználati készültségét. A hivatalos tájékoztatás szerint egyebek között a partraszállás visszaverését gyakorolják majd a Kuril-szigetek déli vonulatán és Szahalinon.

Ukrajna megtiltotta válogatott sportolóinak, hogy olyan versenyeken vegyenek részt, amelyen oroszok vagy fehéroroszok is indulnak. A döntés azután született, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága márciusban javasolta az orosz és fehérorosz sportolók visszaengedését a nemzetközi sportba azzal a feltétellel, hogy csak semlegesként vehetnek részt a versenyeken.