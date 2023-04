Nyáron érkeznek meg Magyarországra a honvédség új Airbus helikopterei - napinfó

A feltámadt Krisztus "Békesség veletek!" szavakkal köszöntötte tanítványait, ez a béke Isten szeretetének mindent átfogó rendje - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Hold utcai református templomban igehirdetésében kiemelte: húsvét örömhíre, hogy a halál közepette ott van bennünk az élet. A budavári evangélikus templomban tartott húsvéti istentiszteleten Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szent beszédében úgy fogalmazott: az evilági királyok hatalma véget ér, eltűnhetnek a templomok is a Föld színéről, de Jézus az idő fölött áll.

Krisztus valóban feltámadt: ez azt üzeni, hogy a remény nem illuzió hanem igazság - jelentette ki Ferenc pápa Húsvétvasárnap, Rómában. A katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilika lodzsájáról mondta el hagyományos húsvéti üzenetét és Urbi et Orbi apostoli áldását. Ferenc pápa a Szent Péter téren több 10 ezer hívő előtt húsvéti üzenetében az ukrán nép segítésére szólított fel és megvilágosodást kért az orosz népre, illetve az egész nemzetközi közösséget arra kérte, hogy a háború lezárásán dolgozzon. A pápa támogatást kért a török és szíriai földrengés áldozatinak és aggodalmát fejezte ki a feszült izrael-palesztin konfliktus miatt.

Nyáron érkeznek meg Magyarországra a honvédség új Airbus helikopterei – jelentette be a honvédelmi miniszter. A típus tesztpéldányának lőgyakorlata után Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: az új gépek olyan erős fegyverzetet kapnak, amilyennel ez a típus sehol a világon nem rendelkezik. Az H-Force fegyverkezelő rendszer jellegzetessége a gyors célbefogás, magas szintű célzási pontosság és a nagy tűzerő. A 16 helikopter mellett új, Lynx gyalogsági harcjárműveket is kap a honvédség. A sorozatgyártás nemrég kezdődött a Rheinmetall zalaegerszegi üzemében. A világ legkorszerűbb lánctalpas gyalogsági harcjárművéből 2029-ig 172 darab készül.

Támadásokat hajtottak végre az orosz erők a zaporizzsjai régió több települése, köztük a megyeszékhely ellen. Ezekben három helyi lakos életét vesztette, további öt megsebesült - közölte a megye kormányzói hivatala. Zaporizzsját az éjjel érte orosz rakétatámadás, egy lövedék egy családi házba csapódott be. A megyei kormányzói hivatal közlése szerint Zaporizzsján kívül még 17 települést ért az elmúlt napon orosz támadás. Az orosz védelmi tárca közlése szerint orosz rakétacsapás semmisített meg Zaporizzsja város közelében egy telephelyet, ahol 70 ezer tonna üzemanyagot raktároztak az ukrán fegyveres erők. Az orosz hadijelentés emellett beszámolt még két lőszerraktár és egy vezetésipont megsemmisítéséről.

Rakétákkal lőtt szíriai célpontokat az izraeli hadsereg válaszul az előző napi rakétatámadásokra. A szíriai állami média robbanásokról számolt be a főváros, Damaszkusz környékén is. Az izraeli haderő válaszlépésében először tüzérségi és dróntámadást indított oda, ahonnan az éjszakai szíriai rakétákat indították, majd légicsapásokat hajtott végre katonai radarrendszerek és tüzérségi állások ellen.

Hatalmas gyárat épít az akkumulátoros villamosenergia-tárolók gyártásához Sanghajban a Tesla. Az Elon Musk irányítása alatt álló cég gyára 2024 második negyedévétől indítja el a termelést. A gyár kezdetben évi 10 ezer MegaPack egységet gyárt majd, ami körülbelül 40 gigawattóra energia tárolását teszi lehetővé, és a terméket globálisan is értékesítik.

Már nem veszélyezteti a lakosságot annak a tűznek a füstje, amely a Hamburg belvárosától keletre fekvő raktárkomplexumban keletkezett. A hamburgi rendőrség közlése szerint a veszélyre figyelmeztető hivatalos felhívást még nem oldották fel, de a hatóságok jelenleg nem észlelnek megemelkedett hidrogén-szulfid értékeket. A tűzoltóság arról számolt be, hogy méréseik szerint nincs veszélyes vagy káros gázkoncentráció a levegőben. Korábban Hamburg belvárosát is sűrű füst borította be, de ez azóta nagyrész eloszlott. A tűz hajnalban keletkezett, az Elba folyó közelében egy járműtelep területén. A járműveken és más ott tárolt gépeken kívül egy raktár is lángot fogott.

Elhunyt a náci háborús bűnösöket felelősségre vonó nürnbergi per utolsó ügyésze. Benjamin Berell Ferencz 103 éves volt, álmában érte a halál egy floridai intézetben. 27 évesen, tárgyalási tapasztalat nélkül lett az 1947-es Einsatzgruppen-per főügyésze, amelyben 22 volt SS-parancsnokot vádoltak több mint egymillió zsidó meggyilkolásával a megszállt Kelet-Európában. A nürnbergi perek után egy zsidó jótékonysági konzorciumnak dolgozott. Élete hátralevő részében egy olyan nemzetközi bíróság létrehozását szorgalmazta, amely vádat emelhet háborús bűnökért bármely kormány vezetői ellen. Álma 2002-ben valósult meg a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság megalapításával.