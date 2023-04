A hatalmas füst után megszűnt a veszély, fellélegezhetnek Hamburgban

A veszélyre figyelmeztető hivatalos felhívást még nem oldották fel, de a hatóságok "jelenleg nem észlelnek megemelkedett értékeket" - közölte a rendőrség.

A tűzoltóság közleményében arról számolt be, hogy méréseik szerint nincs veszélyes vagy káros gázkoncentráció a levegőben. Korábban Hamburg belvárosát is sűrű füst borította be, ám ez azóta nagyrész eloszlott.

A tűz hajnalban keletkezett Rothenburgsort városrészben, az Elba folyó közelében egy járműtelep területén. A járműveken és más ott tárolt gépeken kívül egy raktár is lángot fogott.

A tűzben folyadékok és porok tárolására használt konténerek is megsérültek, és mivel nem lehetett tudni, hogy mi tartalmaznak, félő volt, hogy mérgező vegyi anyagok is kiszabadultak.

Az NDR német regionális közszolgálati rádióállomásnak a tűzoltóság képviselői korábban azt mondták: fennáll a veszélye annak, hogy mérgező, igen toxikus hidrogén-szulfid került a levegőbe. A tűzoltók is csak légzőkészülékben dolgozhattak a helyszínen.

A tűz oltásában és a kárelhárításban, ami egész nap tartott, több mint kétszáz katasztrófavédelmi szakember vett részt. A tűz okának felderítését a rendőrség csak a tűz eloltása után tudja megkezdeni

A hatalmas füst miatt napközben a német vasúttársaság több regionális vonatjáratot volt kénytelen átirányítani vagy törölni.

