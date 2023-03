Uniós pénzek: Navracsics Tibor elmondta, miért csúszik ki a kormány a határidőből

Sajtóértesülések szerint megcsúszott a kormány az önkéntes határidővel az EU pénzekért tett vállalásoknál. Navracsics Tibor más szót használna csúszás helyett, mert az azt jelenti, hogy valaki nem készül el időre és a másik ehhez nem járul hozzá. Ezzel szemben az Európai Bizottság jelezte, hogy a maga részéről nem jelent semmi problémát, ha a kidolgozottság érdekében egy-két nappal később fogadjuk el azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket a bizottság fontosnak tart – mondta a miniszter.

„Az Országgyűlés pár nappal később fogja elfogadni ezt a törvénycsomagot és nem a március 31-i határidővel, de ez az Európai Bizottság tudtával, sőt aktív támogatásával történt” – nyilatkozott Navracsics Tibor.

Az igazságszolgáltatás függetlensége témakörében van egy-két olyan apróbb részlet, amely további egyeztetést kívánt, most már ezek az egyeztetések is a vége felé járnak és nem csak az Európai Bizottsággal, hanem az itthoni szereplőkkel is – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy

a konzultáció maga az, ami éppen azért, hogy alaposabb és szélesebb körű legyen, több időt igényel.

Egyeztettek az Országos Bírói Tanáccsal, az Országos Bírósági Hivatallal és a Kúriával is.

„Törvényszövegről folynak a tárgyalások, ebből adódóan ezek konkrét megoldások, konkrét szövegjavaslatok, ezért is tart tovább. Az Európai Bizottság konkrétan jelezte azt is, hogy mit tart aggályosnak az igazságszolgáltatási rendszer jelenlegi működésében és hatáskörmegosztásában, így a megoldások is konkrétok” – mondta Navracsics Tibor, de

azt nem akarta elárulni, mik ezek a konkrétumok

mondván, most szövegezik a törvényt.

„Jól! – felelte arra kérdésre, hogy állnak általában a tárgyalások az uniós pénzekről. – Időarányosan tartjuk a menetrendet, tavaly év végéig aláírtuk mindazokat a megállapodásokat és elfogadtattuk az operatív programjainkat, amelyek összességében lehetővé teszik, hogy ne veszítsünk uniós forrásokat. Most is jól haladunk a tárgyalásokkal, ennek következtében

az idén egészen biztos, én abban bízom, hogy az év első felében az első uniós források megérkeznek.

Időközben felmerültek váratlan akadályok az Erasmus programokkal kapcsolatban, remélem, ezt is sikerül az elkövetkező hónapokban tisztázni. Az csak a jövőre vonatkozik ugyan, de ahhoz, hogy jövőre a második félévtől zökkenőmentes legyen a finanszírozás, a diákok utazhassanak külföldre, nyárig meg kell állapodnunk. Én biztos vagyok benne, hogy ez sikerül is.”

Három – ellenzéki vezetésű – város (Miskolc, Pécs és Budapest) már uniós forráshoz juthat, mert bekerült az Európai Bizottság száz európai klímasemleges és okosvárost tartalmazó programjába. Ezek nagyságrendjéről azt mondta a miniszter, hogy több millió forintról van szó, a teljesítés függvényében érkezik a pénz a következő években. Navracsics Tibor szerint az, hogy ezek a közvetlen források nem a magyar kormány közvetítésével, de a magyar kormány szakértőinek segítségével váltak elérhetővé, arra példa, hogy az együttműködés politikai színezettől függetlenül zökkenőmentes lehet.

„Miskolc, Pécs, Budapest még tavaly keresett meg minket azzal, hogy nyújtsunk partnerséget, segítséget ahhoz, hogy eredményesek legyenek ezen a pályázaton, úgyhogy

számunkra is nagy örömhír, hogy sikeresek és hozzá fognak férni ezekhez az uniós forrásokhoz”

– mondta.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy vannak még közvetlenül elérhető források, erre az önkormányzatok saját maguk és konzorciumi partnerként is pályázhatnak. Az egyik kapcsolódó állami háttérintézményt, a Magyar Fejlesztésösztönző Irodát most aktívabb üzemmódba is kapcsolták, hogy létrehozzanak az önkormányzatokkal együtt olyan nemzetközi konzorciumokat, amelyek sikerrel pályázhatnak közvetlen uniós forrásokra.

Navracsics Tibor elmondta: bővítenék az uniós források skáláját, és a hagyományos, a kormányon keresztül jövő uniós források mellett nagyobb szerepet szeretnének a jövőben szánni az önkormányzatoknak, cégeknek elérhető közvetlen uniós forrásoknak is.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka