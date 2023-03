Hatalmas vitát robbantott ki a főváros új közlekedési koncepciója

Karácsony Gergely főpolgármester múlt héten jelentette be, hogy a városvezetés elbontaná a Nyugati pályaudvari és a népligeti felüljárót, a Váci úton kifelé a Dózsa György útig, valamint az Üllői úton a Kálvin tér és a Népliget között kerékpárúttá alakítanák a metrópótlás idején használt buszsávokat. A tervek között szerepel, hogy sok helyen a dízelbuszokat trolibuszokra cserélnék. Visszaépülne a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal, amely a Lehel teret kötné össze a Deák térrel.

A főpolgármester a pénteki sajtótájékoztatóján emlékeztetett: jelenleg a magyar kormány és az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok egy összességében 200 milliárd forintos fővárosi fejlesztési csomagot is tartalmaznak. Hozzátette: bár a két érintett operatív program fel van függesztve, „ha Magyarország visszatér a jogállami útra”, akkor minden akadály elhárulhat, hogy rendelkezésre álljanak a források arra, hogy ezeket a terveket a főváros megvalósítsa.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője erre úgy reagált, hogy

„sajátságos és furcsa, hogy Karácsony Gergely és néhány polgármestertársa három és fél év semmittevés után ismét ábrándozni kezdtek”.

Mint mondta, sem az idei, sem a jövő évi tervezetben, illetve költségvetésben sem szerepelnek arra források, hogy bármi is történjen a Nyugati téren vagy adott előkészítsék a Bajcsy-Zsilinszky úti átalakítást.

A Levegő Munkacsoport nagyon pozitívan értékelte a főpolgármester bejelentéseit. A szervezet elnöke, Lukács András tájékoztatása szerint a zöld munkacsoportban egyeztettek a fővárosi vezetéssel és lennének még elképzeléseik. Véleményük szerint sokkal több területen lehetne lépni a főútvonalak forgalomcsillapításában.

Emlékeztetett, a főváros az Üllői út és a Váci út egy-egy szakaszán tervez forgalomcsillapítást, kerékpársávok és zöld felületek kialakításával egy-egy autósáv helyén mindkét irányban. Lukács András szerint egyrészt a két útvonalon nem csak egy bizonyos szakaszra kellene korlátozni az átalakítást, másrészt nem érti, hogy például a Bajcsy-Zsilinszky út esetében ez miért nem merült fel. Fővárosi Önkormányzat/enbudapestem.hu

A főutak humanizálása világszerte terjed a városokban – tette hozzá a Levegő Munkacsoport vezetője. Mint mondta, Brüsszelben és Berlinben járva nemrégiben azt tapasztalata, hogy a kétszer három- vagy kétszer kétsávos utakról elvesznek egy-egy sávot, és védett kerékpársávokká alakítják. Szerinte ezt a folyamatot kellene Magyarországon is elkezdeni, illetve folytatni.

Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke szerint a most bejelentett elképzelések a korábbi, az autósok visszaszorítását célzó lépések folytatásai. Önmagában is kifogásolható elképzelésnek gondolják például a Nyugati téren a felüljáró megszüntetését, miután úgy vélik, nincs olyan alternatív közlekedési csatorna, ami lehetőséget nyújtana arra, hogy megoldott legyen a közlekedés ezen a környéken. Budapesti Fejlesztési Központ – Főmterv

Kovács Kázmér hozzátette, azt örömmel veszik, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton a tervek szerint egyelőre nem vesznek el két sávot, ám a villamossínek elhelyezésével ez mégiscsak elképzelhető. Egyetértett azzal, hogy az elképzelés bizonyos szempontból megfelel a világtrendeknek, csak épp Budapest adottságaihoz – domborzat, kiterjedés, rendelkezésre álló alternatív megoldások stb. – nem passzol. „Nagyon szépek a célkitűzések, divatosak és követendőek lennének, csak a feltételek nincsenek meg hozzá” – ismételte meg.

A Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a kerékpársávok miatt állnak a Nagykörúton az autók, így minden ilyen esetben az alternatív útvonalakon is torlódások alakulnak ki. Megjegyezte: akár a szolgáltatások igénybevételét is drágábbá teheti, ha például egy szerelő nem tud eljutni az adott címre.

Nyitókép: Jung Getty/Getty Images