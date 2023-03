Nagyon megpróbálják az erdőgazdaságokat az illegális szemetelők

A tárca közleménye szerint az állami erdőgazdaságok elkötelezett hívei a természeti környezet megóvásának, magas szakmai színvonalon gyarapítják és felügyelik Magyarország természeti örökségét.

Nincs annál szomorúbb látvány, mint amikor az ember a családjával kirándul és az erdőben szeméthalmokat, illegális hulladék lerakatokat talál. A Tisztítsuk meg az Országot! projekt keretében az erdők, mezők is mentesülnek a hulladéktól, mert a programba bekapcsolódtak az állami erdészeti társaságok is a kezelésükbe tartozó területek illegális hulladéktól való mentesítésével – fogalmaznak.

A program lebonyolítása érdekében jött létre a HulladékRadar applikáció, amellyel az erdő látogatói az erdőben elhelyezett és észlelt illegális hulladék alapadatait és helyszínét is bejelenthetik. Az alkalmazást használók jelzései nyomán eddig 2728 köbméter illegális hulladékot, míg a társaságok által felfedezett illegális lerakóhelyekről az állami erdőgazdaságok további 16 465 köbméter szemetet és veszélyes anyagot szállítottak el. Sajnálatos módon azonban

az elmúlt években tovább nőtt az illegális lerakatok száma

– tették hozzá.

A NEFAG Zrt. kezelésében lévő, Csemő határában található erdőterület szegélyén a napokban több hordónyi azonosítatlan – feltételezhetően veszélyes hulladékanyagot találtak az állami erdőgazdaság munkatársai. A hordók közelében több ládányi egyéb, szintén a környezetre ártalmas anyagot is leraktak. Az illetékes hatóságokkal együttműködve a vizsgálatok alapján kiderült, hogy számos a környezetre rendkívül veszélyes anyag került kihelyezésre, melyek elszállítása és ártalmatlanítása megtörtént. A kihelyezett anyagokok között kadmium-klorid, higany, salétromsav, ólom-acetát volt.

A gyors észlelésnek és beavatkozásnak köszönhetően az anyagok nem károsították a környezetet. A rendőrség bűnügyi szemlebizottsága is megvizsgálta a helyszínt és hivatalból indított eljárás keretén belül jelenleg is nagy erőkkel folyik a nyomozás az elkövető(k) ellen. Az illegális hulladéklerakás szabálysértésnek, vagy akár bűncselekménynek is minősülhet Magyarországon. A veszélyes hulladék illegális elhelyezésének büntetése már öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Aki illegális szemétlerakatot észlel, jelezze a HulladékRadar applikáción keresztül

– kéri a közleményben az AM.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Nyitókép: NEFAG Zrt.