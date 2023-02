Horváth Péter: még a legrosszabb minősítésű tanárok fizetése sem csökken

Horváth Péter azt mondta: már felkértek különböző típusú, illetve létszámú intézményeket, hogy vegyenek részt az értékelési rendszer kipróbálásában. A próbákat nagyon támogatja a Nemzeti Pedagógus Kar, mert bármilyen rendszer is kerül be a közoktatásba, azt célszerű előtte kipróbálni a gyakorlatban. Emlékeztetett rá: a közelmúltban már előfordult, hogy mindenféle próba nélkül vezettek be valamilyen elképzelést, ami aztán egyáltalán nem vált be.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke arról is beszélt, hogy a teljesítménycélokat nem központilag, a minisztériumban határozzák majd meg, ez az intézményvezetők és a tanárok közös feladata lesz. Vagyis "a pedagógus fogalmazhat meg a saját maga számára célokat, mint ahogy egyébként eddig is megfogalmazott ilyeneket a munkája során. Csak korábban ezeket a célokat nem rögzítették és nem ellenőrizték az elérésüket egy év elteltével" – hangsúlyozta Horváth Péter.

Ilyen teljesítménycél lehet például az, hogy hány gyerek tud továbbtanulni, vagy hánynak sikerül nyelvvizsgát tennie. De az is cél lehet egy tanárnak, hogy milyen sok diákja vesz részt tanulmányi versenyeken, vagy esetleg az, hogy a pedagógus az iskola segítségével hány ilyen megméretést szervez. Cél lehet egy magyarszakos tanárnak az is, hogy elviszi az osztályát színházba, míg egy történésznek egy múzeumlátogatás megszervezése. "A közösségiektől a tanulmányi vagy éppen a szabadidővel kapcsolatos célokig nagyon sokfélék lehetnek ezek" – közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

Horváth Péter a korábbiakhoz képest komoly elmozdulásnak nevezte a jutalmazás kérdését is. Az a 25 százalék, amely a legjobb minősítést érdemli ki a teljesítményértékeléskor, mindenképpen kap valamilyen többletjuttatást. Viszont azok is kaphatnak jutalmat, akik legalább 70 százalékos teljesítményt érnek el. Azt, hogy ez a jutalom mekkora legyen, az intézmény vezetése döntheti el.

Korábban volt olyan terv is, hogy annak a 25 százaléknak viszont, amely a legrosszabbul teljesít, elvonnának a fizetéséből. Ez az elképzelés azonban annyira negatív fogadtatást kapott, hogy elvetették. Horváth Péter hangsúlyozta:

kötelezően nem vesznek el majd pénzt azoktól sem, akik a legrosszabbul szerepelnek a teljesítményértékelésen,

ha viszont az intézmény vezetője – valamilyen oknál fogva – úgy ítéli meg, hogy valaki annyira rosszul teljesít, akkor erre van lehetősége. De ez nem kötelezettség – tette hozzá a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

