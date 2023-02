Házkutatás - egyre nagyobb bajban a melegségével kérkedő pedagógiai asszisztens

A saját korábbi bevallása szerint egy 15 éves fiúval viszonyt folytató férfi otthonában a hatóság különböző adathordozókat foglalt le. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda gyermekpornográfia gyanújával indított nyomozást - olvasható az mno.hu-n.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk egy óbudai általános iskolában dolgozó 39 éves férfi azzal kérkedett egy videóban, hogy 15 éves fiú szeretője van, és aki ezért bepanaszolja, vagy megpróbálja kirúgatni iskolai állásából, annak gondjai lehetnek, mert őt olyan szervezetek védik, mint a TASZ vagy az Amnesty International.

A Magyar Nemzet információját egyébként megerősíti a rendőrség honlapján olvasható közlemény is. A police.hu-n azt írják "a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál

büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen gyermekpornográfia bűntett elkövetésének gyanúja miatt.

Az ügyben a KR NNI feljelentés alapján rendelt el nyomozást, melynek keretében a mai napon kutatást hajtott végre egy 39 éves budapesti lakosnál." Itt is megerősítik a a számítástechnikai eszközök lefoglalását.

Azért is érdekes az ügy, mert politikai felhangot is kapott már. A 39 éves férfi ugyanis korábban hivatkozott a PDSZ-re is, mondván a szakszervezet segített állásának megtartásában.

Nagy Erzsébet, a szakszervezet szóvivője azt mondta: B. Zsolt csak jogsegélyt kért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezettől egy munkaügyi vitában.

"Arról nem tudtunk, hogy egy 15 éves diákkal van kapcsolatban, ez döbbenet a számunkra is, akkor is, ha az a diák nem abba az iskolába jár, ahol B. Zsolt tanít. S mivel valótlanságot állítva velünk takarózott ebben a minden pedagógus által elítélendő ügyben, feljelentést teszünk B. Zsolttal szemben a jó hírnév megsértése miatt" – mondta.

A történetnek itt még bőven nincs vége. A diákjával állítólag (azóta visszavonta ezt a kijelentést) szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens "2018-ban a nyilvánosan fellelhető információk szerint a VIII. kerületi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pedagógiai asszisztense volt. Az iskola honlapja és akkori saját bevallása szerint 5–7. évfolyamosoknak tartott médiaszakkört. A négy és fél évvel ezelőtti rendezvényen egy általa tartott kapolcsi nyári médiatáborról a következőket mondta: nem korlátoztam a szexuális szabadságukat. […] Esténként… vagyis nappal forgattunk, megvágtuk az anyagot, majd a nap hátralévő részében... khhmm...

azt csináltunk, amit akartunk"

- áll a cikkünk elején említett feljelentésben, amelyet a közismert bejelentő, Tényi István fogalmazott meg.

Mindenesetre a rendőrök is folyatatást ígérnek. Azt írták: a nyomozás érdekére tekintettel az ügyről egyelőre bővebben nem kommunikálnak, azonban a nagy médiaérdeklődés okán az eljárásról a későbbiekben még tájékoztatást fognak adni.

Nyitókép: google maps