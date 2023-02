Tovább dagad a 15 éves szeretőről valló pedagógiai asszisztens ügye

Ez nem pedofília, hanem efebofília (ifjúszeretők magyarul, olyan idősebb emberek, akik 15–19 évesekhez vonzódnak) – ezzel magyarázta egy 39 éves iskolai pedagógiai asszisztens, hogy 15 éves fiú szeretője van. B. Zsolt ügye a napokban látott napvilágot, miután a Pesti Srácok kiszúrta azt a videót, amelyben a 39 éves férfi ezzel dicsekszik a közösségi médiában.

Az idézett videóban, amelyet azóta töröltek, ennél több is van. A lap ismertetése szerint (a videót lementették, és ebben a cikkben megnézhető) a férfi azt is közli, hogy egy 15 éves fiúval való kapcsolata jogilag Magyarországon nem bűncselekmény. A videó második felében pedig arról beszél, ha valaki ezekért be akarja perelni, akkor rágalmazást is elkövethet, őt pedig olyan szervezetek védik, mint a TASZ, Helsinki Bizottság vagy az Amnesty International. Magyarán jogilag teljesen védve érzi magát, sőt, akár ellentámadásba is át tud majd menni.

Bármennyire is így érezhette ezt B. Zsolt, lettek következményei az ügyének. A Blikk értesülése szerint eltávolították az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. A lap cikkéből az is kiderül, hogy a korábban nevesített PDSZ, amely állítólag egyszer már megvédte őt az elbocsátástól, elhatárolódik a férfitól.

Nagy Erzsébet, a szakszervezet szóvivője azt mondta: B. Zsolt csak jogsegélyt kért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezettől, munkaügyi vitában.

"Arról nem tudtunk, hogy egy 15 éves diákkal van kapcsolatban,

ez döbbenet a számunkra is, akkor is, ha az a diák nem abba az iskolába jár, ahol B. Zsolt tanít. S mivel valótlanságot állítva velünk takarózott ebben a minden pedagógus által elítélendő ügyben feljelentést teszünk B. Zsolttal szemben a jó hírnév megsértése miatt" – mondta.

A PDSZ közleményt is adott ki az ügyben:

B. Zsolt a Blikknek elismerte, valóban van egy 15 éves ismerőse, de nekik már azt állította, csak viccelt azzal, hogy szexuális kapcsolatban állnak.

Mindenesetre Tamás Ilona Zsuzsanna, az Észak-budapesti Tankerületi Központ vezetője a férfi elbocsátásáról azt mondta:

tiszteletben tartják a másságot, ám a videók tartalmai, a 15 éves, diákkorú fiúról szóló kapcsolat bemutatása miatt a férfi nem maradhat gyerekek közelében.

A Magyar Nemzet azóta azt írja, hogy "szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt feljelentést tett a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense ellen Tényi István". A közérdekű bejelentéseiről ismertté vált Tényi István szerint "felmerülhet a szexuális erőszak bűntett gyanúja, ezért a feljelentő a Btk. 198. paragrafusának vonatkozó rendelkezései, valamint a Be. 29. paragrafusának pontjai alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kéri".

A képet árnyalják a Mandiner által idézett Horváth Péter szavai. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke arról beszélt, hogy egy 15 éves diáknak „nyilvánvalóan nagyon kevés vagy akár nincs is tapasztalata szerelmi téren”, nem alakultak még ki nála a felnőtteknél meglévő védelmi mechanizmusok, így egy ilyen aszimmetrikus kapcsolat jellemzően a gyermek sérülésével jár. Visszaélni egy olyan helyzettel, amikor a befolyásolási képességeink sokkal nagyobbak, erkölcsileg nagyon aggályos és kifogásolható – idézik a pedagógust, aki közben elismerte, hogy pedofíliáról ebben az esetben nincs szó.

A Pesti Srácok azóta a szülőkre hivatkozva újabb részleteket közölt B. Zsolt munkásságáról. A férfi iskolában, melynek keretében kizárólag az egyneműek szexuális életéről mesélt. A szülők pedig akár élőlánccal is megakadályozták volna, hogy az asszisztens belépjen az iskolába.

Az ügy már elérte a nagypolitika színterét is. Kocsis Máté is posztolt róla.

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében fontosnak tartja kiemelni, hogy "itthon egy tanár furcsa magyarázattal kísérve vallja be, hogy kiskorúakra hajt, és ezt senki ne merészelje számon kérni rajta, mert őt a TASZ, a Helsinki Bizottság és a PDSZ védi, így hát perelni fog". A posztját azzal zárja a kormánypárti politikus: "Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért."

Nyitókép: tzahiV/Getty Images