Horváth Péter a pedofilgyanús tanárjelöltek kiszűréséről

A középfokú érettségi lebonyolításának nincsen semmi akadálya, ez egy kötelezettség is. A saját iskolájában mindenki vállalja az érettségiztetést feladatát – mondta az InfoRádióban Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Az emelt szintű érettségin a javítást és a vizsgáztatást önkéntesen lehet elvégezni, de ezt most nem vállalják annyian, mint korábban. Emellett a középszintű érettségi elnöki feladatoktól is többen visszaléphetnek. "Ez nyilván a szervezésben jelenthet problémát" – mondta.

Győr-Moson-Sopron vármegyében Horváth Péter szerint nincsenek ilyen pedagógusakciók, de Komárom-Esztergom megyében és Budapesten igen. Úgy véli, ez nem fogja megakadályozni a tanulók érettségijét.

A kormány gyermekvédelmi programja kapcsán szóba került, hogy szigorítják a Nemzeti Pedagógus Karba való belépés szabályait. Horváth Péter szerint a tagság automatikus mindazoknak a pedagógusoknak és oktatóknak, akik állami fenntartású intézményekben pedagógusi, oktatói munkakört töltenek be. Arról nincs információja, ez milyen szigorítás jelenthet, ezzel kapcsolatban nem voltak még konkrét egyeztetések.

Horváth Péter azt mondta, nem tudja, miként lehetne megelőzni az előforduló szexuális visszaéléseket az intézményekben a pedagógusképzés vagy a munkába állás előtt. Jelenleg a pedagóguspályán nincs előzetes szűrés, alkalmassági vizsga. Az egyetemek mér jelezték, hogy a képzés közben kell figyelni, ha valaki gyanús viselkedésjegyeket mutat.

Az eseteket száz százalékosan nem lehet kiszűrni, de a gyors intézkedések segítenek abban, hogy minél kevesebb diák szenvedjen ilyen típusú hátrányt.

"Aki ilyet tapasztal szülőként, iskola dolgozójaként, osztályba járó diákként, jelezni kell azonnal, ez nem árulkodás, és a minél gyorsabban megindított vizsgálatok talán kezelni tudják" – mondta Horváth Péter.

Hozzátette: reméli, hogy az óbudai eset szélsőséges, ő maga nem hallott ilyenről, talán egy-egy hasonló lehet az országban. Bántalmazás szokott történni, de szerencsére ezek is ritkák. "Az is igaz, hogy a 30-40 évvel ezelőtthöz képest vagy több ilyen van, vagy több kerül napvilágra" – jegyezte meg Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

