Kedvező változások Hévízen

Az előző évhez képest csaknem megduplázódott 2022-ben a Hévízen töltött vendégéjszakák száma, bár még nem éri el a 2019-es rekordév adatát, leginkább az orosz, ukrán turisták elmaradása miatt - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Papp Gábor (Fidesz-KDNP) elmondta: míg 2019-ben 1233 ezerrel rekordot ért el a vendégéjszakák számában a hévízi turizmus, addig a koronavírus-járvány következményeként 2020-ban 248 ezerre esett vissza az adat.

A járvány csillapodása után 2021-re - 512 ezerrel - már több mint kétszeresére nőtt a vendégéjszakák száma, tavaly pedig újabb jelentős emelkedéssel meghaladta a 951 ezret.

A polgármester felidézte, hogy 2010-től jelentős ugrással bővült a hévízi turizmus, a vendégéjszakák száma 2011-ben lépte át először az egymilliót, majd 2014-15-ben - az első orosz-ukrán konfliktus idején - volt egy kisebb visszaesés, de a bővülés ezt követően ismét folyamatos volt 2019-ig. Az orosz és ukrán vendégek 2011-12 óta játszottak egyre jelentősebb szerepet a hévízi idegenforgalomban, a Magyarországon eltöltött összes vendégéjszakák csaknem harmadát töltötték Hévízen, ami évente mintegy 300-350 ezer éjszakát jelentett. A 2014-15 utáni időszakban nagyjából 40 százalékkal kevesebb időt töltöttek Hévízen az orosz és ukrán vendégek, de helyettük sikerült cseh, szlovák, szlovén turistákkal pótolni az így kiesett vendégéjszakákat - ismertette Papp Gábor.

Hozzátette, hogy a covid előtti időszak trendjei is átalakultak, addig ugyanis a belföldi vendégek 30 százalékát tették ki a teljes forgalomnak, 70 százalékot pedig a külföldiek, és átlagosan 6,5 éjszakát töltött el egy vendég a fürdővárosban. A járvány idején 80 százalékra emelkedett a magyar vendégéjszakák aránya, tavaly már nagyjából a fele volt a külföldieké, ami előrevetíti, hogy ismét nagyobb arányban érkeznek külföldiek a városba.

Tavaly a legtöbb külhoni vendég Németországból érkezett, őket követték az osztrák, a cseh és a szlovák vendégek, az átlagos tartózkodási idő pedig 3,8 éjszakát tett ki. A múlt évi 951 ezres éjszakaszámból éppen az a 300-350 ezer hiányzik, amennyit az oroszok és ukránok itt tartózkodása jelentett korábban - jegyezte meg Papp Gábor.

Az utóbbi évtizedben a Hévízen pihenők korosztályi összetétele is átalakult, a korábban 65 év feletti átlagéletkor mostanra 40-45 évre csökkent, vagyis a fiatalabbak és a gyermekes családok körében is egyre kedveltebbé vált a város.

A polgármester beszélt arról is, hogy az előfoglalások és érdeklődések alapján idén tovább nőhet a vendégéjszakák száma Hévízen. Újból érkeznek a Zalavár-sármelléki repülőtérre németországi charterjáratok, tervezik, hogy újabb városokból is, de az elképzelések között szerepel, hogy izraeli légi járatok is hoznának turistákat Hévíz térségébe.

