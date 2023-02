Régi-új veszély fenyeget a hazai utakon

Forgalmasabb utakon ilyenkor órák alatt akár egy nagyobb kátyú is kialakulhat, így általános tapasztalat, hogy az adott útszakaszt jól ismerő autós is gyanútlanul fut bele olyan gödörbe, amely előző nap még nem volt ott – írja a vezess.hu, emlékezetve, hogy a kátyúkárok kétharmadát az első negyedév során jelentik az autósok.

A legtöbb kátyúkár defekt, ám ezek egy részében a felnit is javítani kell. Gyakran előfordul azonban olyan eset is, hogy sérül a futómű, sőt szélsőséges esetben személyi sérüléses baleset is lehet a kátyúba futás következménye, ami már milliós nagyságrendű kártérítéssel járhat.

Kátyúbiztosítás híján az autósoknak az illetékes útkezelőnél kell bejelenteniük a kárt.

Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Nonprofit Zrt., míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, illetve Budapest fő- és tömegközlekedési útjain a Budapest Közút Zrt. az illetékes.

Az elbírálás során ezek az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket elutasítják, de esélytelenül próbálkoznak azok is, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet – hívja fel a figyelmet az autós szakportál, hozzátéve, hogy a megfelelő dokumentációra még akkor is szükség van, ha az autósnak van kátyúbiztosítása.

Fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni.

Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt.

Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, ügyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen.

A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket is

– sorolják.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba