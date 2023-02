"Munkából munkába tudnak állni" – ígéretet tett a kormány az Electrolux-dolgozók megmentésére

A megváltozott üzleti kilátásokra és az alacsony keresletre hivatkozva jövő januárban leállítja a termelést az Electrolux Nyíregyházán.

A hűtőszekrénygyár jelenleg 650 főt foglalkoztat, az elbocsátás előtt álló dolgozók képzését és ismételt elhelyezkedését a kormány is segíteni fogja - mondta az InfoRádiónak foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Czomba Sándor.

"Személyesen találkoztam a gyárigazgatóval Nyíregyházán, és átbeszéltük a dolgokat. Szerencsére egy évről beszélünk, tehát a tervek szerint 2024-ig nem szüntetnék még be a termelést, ez lehetőséget ad arra, hogy közösen gondoljuk át a következő időszakot. Egy nyíregyházi gyárról van szó, ahol ismerjük a munkaügyi, foglalkoztatási adatokat, nagyon érzékenyen érinti az itteni térséget a lépés. A kormányzat részéről figyeljük a lépéseket, amelyeknek aktív résztvevői is szeretnénk lenni. A jövő héten is fogunk mind iparpolitika, mind foglalkoztatáspolitika szempontjából tárgyalni, megnézzük a kialakult helyzetet, tudunk-e bármilyen módon esetleg úgy segíteni a cégnek, hogy adott esetben módosíthassuk a döntést" - ecsetelte Czomba Sándor.

Amennyiben bezárás jön, ígérete szerint a kormány mindent megtesz, hogy az itteni dolgozók "munkából munkába tudjanak állni".

"Azt tudom mondani, hogy a cég vezetése abszolút mértékben pozitívan áll hozzá, a kollektív szerződés fölötti bónusszal és mindenféle módon igyekszik segíteni már most is a dolgozókat, de a későbbiekben mi is mint munkaügyi szervezet szeretnénk és fogunk is tudni segíteni, többféle módon" - folytatta az államtitkár.

Emlékeztetett a jászberényi porszívógyár-bezárásra a közelmúltból, akkor a végeredmény az lett, hogy a 800 fős leépítésből egy 30-40 ember került csak a "regiszterbe", ami szerinte arra mutat, hogy "van lehetőség", amit a kormány ezúttal is meg fog találni.

A foglalkoztatási térképre pillantva elmondta még,

"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1600 üres álláshely van a versenyszférában, jelentős mértékben Nyíregyházán és környékén",

és 2023-ban a környékre érkeznek még beruházások, amelyek mintegy 2000 új munkahelyet jelentenek majd.

"Ha matematikailag nézem a dolgot, reális esély van, hogy fognak tudni munkalehetőséget találni, de persze a matematika nem ilyen egyszerű dolog, végzettség, szakképzettség kell, nyilván célszerű a szükség szerinti átképzéseket indítani, és nyilván külön oda kell figyelni az 50 éven felüliekre" - zárta gondolatait Czomba Sándor.

