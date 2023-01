Megvan a Forma-1-es Alfa Romeo új főnöke

a jelenleg Alfa Romeóként versenyző Sauber csapatfőnök nélkül maradt, miután Frederic Vasseur átigazolt a Ferrarihoz – írja a vezess.hu.

Az F1.hu bejegyzéséből kiderül, Alessandro Alunni Bravi váltja a Ferrarihoz távozó Fréderic Vasseurt az Alfa Romeo élén. Az olasz szakember eddig a Sauber Csoport vezérigazgatójaként tevékenykedett, korábban pedig a Trident Racingnél, az ART Grand Prix-nél és a Spark Racing Technology-nál is dolgozott vezető beosztásban. Egy saját menedzsmentcége is van, amely többek között Stoffel Vandoorne, Robert Kubica és Gianmara Bruni pályafutását is egyengeti.

Alunni Bravi nem a klasszikus értelemben vett csapatfőnök,

hanem a csapat új “képviselője” lesz, aki nemcsak a versenyhétvégék során, hanem a sajtótájékoztatókon és hasonló eseményeken is képviseli majd a Saubert, illetve az Alfa Romeót.

