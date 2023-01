Kiderült, hogy mi volt a gond a BudapestGO alkalmazással

Személyre szóló emailt kaptak azok, akik regisztrált használói a BudapestGO alkalmazásnak.

A BKK azt írja a levélben, hogy szerdán a BudapestGO fejlesztéséhez kötődő rendszerfrissítés történt, emiatt minden felhasználót ki kellett léptetnünk a felhasználói fiókjából.

Tapasztalatunk szerint

sokan nem találták elektromos jegyüket, de bérletüket sem.

Ismerünk olyanokat, akik ezek után még egyszer megvették a bérletüket, így most kettővel rendelkeznek.

A BKK tanácsai

„Ha még nem léptél be, kérjük, teljesen zárd be az alkalmazást (lődd ki), és indítsd újra a BudapestGO appot - írják most szinte haverkodva. Majd úgy folytatják: ezt követően lépj be ismét a felhasználói fiókodba a Továbbiak menüpont alatt, ekkor megjelennek az aktuális jegyeid vagy bérleteid is.

Ha elfelejtetted, mivel (AppleID-val, Google-lal, Facebookkal vagy e-mail-címmel) regisztráltál a BudapestGO fiókodba, jelen levelünkkel tudod ellenőrizni. Ezt a levelet arra az e-mail-címre kaptad, amivel regisztráltál, és a levél címzettmezőjében láthatod.

Ha az e-mail-cím helyén most egy számsort találsz, az arra utalhat, hogy AppleID-val vagy Google-lal vagy Facebookkal regisztráltál a BudapestGO-ba. Például az AppleID-t azonosító számsor mögött a ...@privaterelay.appleid.com jelenik meg.

Ha gmailes e-mail-címmel regisztráltál, akkor érdemes kipróbálni a BudapestGO-s belépést a Google-lal és az e-mail-címeddel is.”