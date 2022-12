Nagyot változtat menetrendjén a MÁV és a Volán

Vasárnap lép életbe a MÁV-Volán-csoport új menetrendje, a szokásosan december második vasárnapjára időzített menetrendváltás a vasútvonalak mintegy harmadát érinti menetrendi vagy tarifális fejlesztésekkel.

A MÁV pénteki közleményében azt írta: a MÁV-START menetrendjét az Építési és Közlekedési Minisztérium a MÁV-Volán-csoporttal közösen folyamatosan felülvizsgálja, hogy a gazdaságfejlesztési célokhoz és a társadalmi igényekhez igazítsák a vonatok közlekedését. A Volánbusznál az előzetesen meghirdetett változások nem lépnek érvénybe Gödöllő, Aszód, Bag és Tura térségében. A régió érintett településeiről beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek felülvizsgálatának eredményeként az autóbuszközlekedés rendje változatlan marad.

Az idei menetrendváltástól az észak-pesti elővárosi térségben élők utazását könnyíti meg a legtöbb változás, melyet a hatvani vonal felújítása, valamint a Kőbánya-felső állomás és a Keleti pályaudvar között megépített harmadik vágány tesz lehetővé - írták.

Közölték azt is: a pécsi vonalon az InterCity vonatok egységesen a Mecsek IC elnevezést kapják, ezekben elsőosztályú prémium- és bisztrószakasszal ellátott IC+ kocsik is közlekednek a jelenlegi első osztályú IC-kocsik helyett.

A dinamikusan növekvő utasforgalomhoz igazodva hétköznap az esti órákban és hétvégén napközben a legnagyobb utasforgalmú elővárosi vonalakon sűrűbben közlekednek a vonatok a menetrendváltástól, félórás követés lesz a 60 perces helyett.

A távolsági közlekedésben az utasszámok növekednek, és egyre nagyobb igény van arra, hogy a szokásos este 6-7 óra körüli utolsó vonatoknál később is haza lehessen jutni a vidéki nagyvárosokból Budapestre vagy a szomszédos nagyvárosba, illetve fordítva. Emiatt a főváros és Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger között, valamint a Balaton felé is meghosszabbodik az üzemidő.

Az ország számos térségében a vasúti menetrend változásához kapcsolódóan, vagy a helyiek igényei szerint bővül a buszos szolgáltatás. Módosul a ráhordó autóbuszjáratok közlekedése, új vasúti csatlakozások jönnek létre. A Veszprém-Ajka és a Dombóvár-Gyékényes vonal esetében pedig a helyközi autóbuszos közlekedés szerepe erősödik.

Az előzetesen közzétett menetrenddel ellentétben azonban az Etyek és Biatorbágy vasútállomás között meghirdetett új 766-os autóbuszok nem indulnak el december 11-étől, az új járatok forgalomba állítására később kerül sor.

December 11-étől változik a H5-ös, a H8-as és a H9-es HÉV menetrendje is. A H5-ös HÉV esetében tanítási időszakokban valamennyi munkanapon azonos időpontokban indulnak a vonatok. A menetrend a tanítási szünetek munkanapjain is egységessé válik, azonban - az utasforgalmi igényekhez igazodva - e két időszak menetrendje továbbra is eltér egymástól. A H8-as és a H9-es HÉV vonalon egyes vonatok indulási időpontjai kismértékben módosulnak - írták.

Az új vasúti menetrendről részletes tájékoztatás már elérhető a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon, a MÁV honlapján pedig a Belföldi utazás/Menetrendek/Közforgalmú menetrendek menüpontból, a Volánbusz jelentősebb változásairól a busztársaság honlapján, a HÉV-menetrendek a bkk.hu/menetrendek weboldalon, a MÁV mobilalkalmazásban és a BudapestGO utazástervezőben is elérhetők.

Nyitókép: Forrás: MÁV-Volán-csoport