Rendkívüli helyzet: ennyit kell fizetni a kutakon az üzemanyagárstop végeztével

A részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója beszélt késő este egy rendkívüli Kormányinfón.

Az üzemanyagok új áráról kiderült, hogy kedd 23 órától a Molnál

a benzinért 641 forintot,

a dízelért 699 forintot kell már fizetni.

Gulyás Gergely a lépést azzal indokolta, hogy hétfőn életbe lépett az orosz kőolajszállításra vonatkozó brüsszeli szankció, és ennek következtében ellátási problémák alakultak ki Magyarországon. "Két nappal a szankciók bevezetése után a kormány már nem tudja a 480 forintos üzemanyagot biztosítani a lakosságnak." (A fixált ár a koronavírus-járványból való kilábalás okozta inflációra adott válasz volt, de a későbbi hatások még erősebbek voltak - jegyezte meg később.)

Hernádi Zsolt szerint "a Mol eddig bírta". Az elnök-vezérigazgató arról beszélt, hogy

import nélkül nem lehet megoldani a magyarországi üzemanyagellátást, ezért lehetővé kell tenni az ársapka eltörlésével az import újraindulását, illetve

fel kell készülni a február 5-én életbe lépő újabb uniós szankciókra, amikortól hiányozni fog 10 százaléknyi dízel az európai piacról. Addigra helyre kell állnia Magyarországon a kereslet-kínálat egyensúlyának.

Vissza kell tölteni addigra a stratégiai készleteket is.

Több mint egy évig - 13 hónapig - tartott a hatósági áras üzemanyagár, és a Mol mindent megtett az ellátás biztosításáért. Éjjel-nappal mennek a teherautóik, de nem bírnak többet teljesíteni. A cégvezető szerint múlt héten már olyan magasra nőtt a magyarországi kereslet, hogy 2,2 millió vásárlót kellett kiszolgálniuk, ami a legrobusztusabb turistaforgalom mennyiségének felel meg a töltőállomásoknál. Az utóbbi hét napban több mint 50 millió litert értékesített a Mol, ami 60 százalékkal nagyobb a tavalyinál. A benzin mennyisége duplája volt a tavalyinak, 2,5-szerese a 2020-as szintnek. 871 rendelésüket nem tudták teljesíteni.

Hernádi Zsolt kiemelte, a hatósági ár is jelentősen hozzájárult az elmúlt időszakban tapasztalható ellátási zavarokhoz. "Teljes leépülésről beszélünk" - mondta sommásan, hozzátéve, hogy az elmúlt 30 évben nem történt ilyen.

Ám normalizálni kell a helyzetet, mert a február 5-én életbe lépő újabb uniós szankciók a környező országokban nagyon komoly problémákat fognak okozni, aminek hatása lesz Magyarországon is. Már csak azért is, mert novemberben a Mol-csoport szlovák tagjától, a Slovnafttól érkezett minden 4. liter magyarországi benzin, ám február 5-től már nem lesz szabad orosz kőolajból készült termékeket más országba szállítani.

Hosszabb távon pedig

alternatív szállítási útvonalakra kell átállni

- emelte ki Hernádi Zsolt, megemlítve a Horvátországból rajtunk keresztül Szlovákiába és Csehországba vezető Adria kőolajvezeték jelentőségét. (Ám, mint ismert, itt egyelőre nem elegendő a kapacitás, ezért partnereivel a Mol nyomáspróbákkal igyekszik növelni a forgalmat, illetve a kormányzat is sürgeti Horvátországot (és az EU-t), hogy bővítse a kapacitásait. Ez utóbbi szükségességét említette meg most kedd este Gulyás Gergely is.)

Arra az esetre is fel kell készülni Hernádi Zsolt szerint, ha a Barátság olajvezetékkel baj történik. Az olajszállításokban voltak már kisebb-nagyobb fennakadások, amikor a háborús támadásokban megsérült a vezeték működését biztosító villamosenergia-rendszer.

Az import nem áll helyre egyik napról a másikra, egy-két hónap kelleni fog,

mire ismét Magyarországra irányítják szállításaikat a korábban ide importáló cégek, és a hazai helyzet stabilizálódik. Ám a sokkszerű, pánikvásárlási helyzetek a keddi intézkedés hatására meg fognak szűnni a Mol-vezér szerint. Úgy véli, az importőröknek a magyar egy megnyert piac volt, nem fogják ezt veszni hagyni, mielőbb lépnek majd. Árak - ez messze van a csúcstól Mint arról az Infostart is beszámolt , a holtankoljak.hu hétfőn még az alábbi árakat jelezte előre szerdától: - 95-ös benzin: 617 forint/liter

- gázolaj: 681 forint/liter. A kedden meghatározott és már érvényes Mol-árak ennél magasabbak, - a benzinnél 24 forinttal, - a gázolajnál 18 forinttal. Ám ez még mindig "viszonylag alacsonynak" számít - több mint fél éves mélypontról van szó -, ugyanis a közelmúltban láttunk ennél jóval magasabb árakat is. Az idei év havi átlagáraiban a csúcs például - a benzinnél júniusban 778,99 forint/liter, - a gázolajnál júniusban 817,07, októberben 815,89 forint/liter volt a holtankoljak.hu adatai szerint. Mindazonáltal 2021 januárjában még csak átlagosan - 384,22 forintot kellett fizetni a benzinért és - 398,69 forintot a gázolajért literenként. Abban az évben lódultak meg az üzemanyagárak, és a fentiek után októberre már - 489 forintba került egy liter 95-ös benzin és - 500 forintba egy liter dízel üzemanyag.

Felmerült a kérdés a Kormányinfón, hogy mikor juthatnak a Moltól üzemanyaghoz a kisbenzinkutak. Hernádi Zsolt válasza szerint a szállításuk újraindítása folyamatos lesz. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezen töltőállomások többsége korábban nem a Moltól, hanem azoktól az importőröktől vásárolt, akik az ársapka miatt leállították működésüket az országban. Most is őket keressék majd a kisbenzinkutak, javasolta a Mol első embere.

Elhangzott még, hogy megszűnik a taxisok kedvezménye is a kutakon (de szívesen tárgyalnak velük és akár az árufuvarozókkal is Gulyás Gergely szerint), illetve hogy a mentők, rendőrök, a katasztrófavédelem és az egyéb állami-önkormányzati szervezetek számára az üzemanyag-ellátás többletköltségét a fenntartónak biztosítania kell. A stratégiai készletek esetleges megnyitásáról (a stratégiai vállalatok számára) a kormány dönt, ha erre szükség lesz.

És végül:

"Soha ne mondd, hogy soha"

- felelte Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy vajon később visszatérhet-e az üzemanyagok ársapkája.

A fixált ár megszűnésére vonatkozó rendeletmódosítások kedd este 11 órakor meg is jelentek a Magyar Közlönyben. Mint a Kormányinfón kiderült, Albániából (az EU-tagállamok és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójáról) hazatérve Orbán Viktor rögtön aláírta a vonatkozó rendeleteket.

Az biztos, hogy az ársapka eltörlése tovább fogja emelni az inflációt, de ennek mértékére még csak becslései vannak a kormánynak. A piaci árak ismerete után tudnak majd pontosabban számolni - mondta Gulyás Gergely.

Nyitókép: romrodinka/Getty Images